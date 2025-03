Dal 14 al 16 marzo si gioca la 28° giornata della Liga spagnola e ovviamente l’attesa è tutta per il big match che domenica sera chiuderà il turno dal Wanda Metropolitano, con i Colchoneros contro i Blaugrana, un grande classico del calcio iberico. Pronostico Atletico Madrid-Barcellona16 marzo 2025.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona 16 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Atletico Madrid-Barcellona, match valido per la 28° giornata di Liga 2024-2025.

L’Atletico Madrid è al 3° posto con 56 punti, uno in meno dalla testa della classifica occupata dai cugini del Real (che hanno eliminato i Colchoneros in Champions in settimana) e proprio dal Barca. La squadra di Simeone ha però interrotto la striscia di imbattibilità in campionato perdendo 1-2 sul campo del Getafe lo scorso weekend.

Il Barcellona non ha avuto problemi ad eliminare il Benfica in Champions per una squadra che tra tutte le competizioni non ha mai perso nelle ultime 17 partite, compreso lo spettacolare 4-4 nell’andata della semifinale di Coppa del Re, proprio contro l’Atletico.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Barcellona

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Kounde, Cubarsi, I. Martinez, Balde; Dani Olmo, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.

Guida TV La Liga: dove vedere Atletico Madrid-Barcellona?

Il match tra Atletico Madrid e Barcellona è in programma alle 21:00 di domenica 16 marzo. Diretta su DAZN.

Migliori quote Atletico Madrid-Barcellona, La Liga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio europeo. Quote molto uniformi sul Barcellona vincente @2.20 su Snai e tutti gli altri principali operatori mentre la vittoria interna si gioca @3.10 di quota massima su Sisal e NetBet mentre abbiamo il pareggio @3.65 su Goldbet.

Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: le nostre scommesse

In questa stagione le due squadre si sono affrontate già 2 volte: vittoria dei Colchoneros all’andata e pareggio in Coppa del Re, dopo che i blaugrana avevano sempre vinto nelle precedenti 4 sfide. Questa volta pensiamo che il Barca riuscirà a vincere, anche se siamo sempre al Wanda Metropolitano, e ci prendiamo un pò di copertura con la giocata Asian handicap che in caso di pareggio ci darà un mezzo rimborso sulla puntata.

Risultato Esatto Atletico Madrid-Barcellona, Liga

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-3, 2-2.

Programma completo 28° giornata Liga 2024-2025

28° giornata di Liga che prenderà il via con l’anticipo di venerdì sera tra Las Palmas–Alaves, un vero e proprio spareggio salvezza. Sabato, invece, toccherà già al Real Madrid che, dopo aver eliminato l’Atletico ai calci di rigore in Champions League, farà visita all’insidioso Villarreal, contro cui non ha mai perso negli ultimi 3 precedenti (2 vittorie e 1 pari).

L’Athletic Bilbao, che ha portato a casa solo un punto nelle ultime 2 giornate, cercherà di tornare alla vittoria nella trasferta di Siviglia, mentre il Betis va a caccia del 4° successo consecutivo in trasferta col Leganes. Chiuderà il weekend il big match tra Atletico Madrid–Barcellona di cui abbiamo già parlato nel dettaglio.

CALENDARIO 28° GIORNATA LIGA

14.03. 21:00 Las Palmas-Alaves

15.03. 14:00 Valladolid-Celta Vigo

15.03. 16:15 Maiorca-Espanyol

15.03. 18:30 Villarreal-Real Madrid

15.03. 21:00 Girona-Valencia

16.03. 14:00 Leganes-Betis

16.03. 16:15 Siviglia-Athletic Bilbao

16.03. 18:30 Osasuna-Getafe

16.03. 18:30 Vallecano-Real Sociedad

16.03. 21:00 Atletico Madrid-Barcellona

