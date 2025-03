Anche il campionato di calcio spagnolo, La Liga 2024-2025, va in pausa per le nazionali e ne approfittiamo per fare il punto della situazione e vedere risultati, aggiornamenti e quote antepost nel classico testa a testa tra Real Madrid e Barcellona. Aggiornamenti Liga 24-25.

Aggiornamenti Liga 24-25: la situazione del campionato di calcio spagnolo

Nella Liga spagnola è ancora una volta un testa a testa tra Barcellona e Real Madrid, entrambe appaiate a quota 60 punti, ma con i blaugrana che hanno una gara da recuperare. I Blancos si sono imposti in casa del Villarreal per 1-2 nell’ultimo turno, mentre i catalani hanno vinto il big match del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid per 2-4, rifilando il 2° ko consecutivo ai Colchoneros. La squadra di Diego Simeone perde così contatto dalla vetta e subisce un contraccolpo importante dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real.

Bene l’Athletic Bilbao che conserva il 4° posto con la vittoria esterna in casa del Siviglia. In coda, il Valladolid ha poche speranze di evitare la retrocessione, mentre per il resto è lotta aperta con ben 5 squadre in soli 3 punti (Las Palmas, Leganes, Alaves, Valencia ed Espanyol).

Quote Antepost La Liga: testa a testa Barcellona-Real Madrid

Il Barcellona è avanti @1.61 sulle lavagne delle quote antepost di Bet365 per la vittoria finale della Liga 2024-2025, ma il Real Madrid @2.75 non molla. Come detto anche qui l’Atletico Madrid perde terreno @9.50 e per la vittoria finale sembra un clasico affare a due.

Prossimo turno di Liga con Barcellona-Girona e il derby di Siviglia

La Liga tornerà dal 28 al 30 marzo con la 29° giornata del campionato di calcio spagnolo. Vediamo le quote principali (1X2, Over-Under, Gol/No Gol) su Planetwin365.

