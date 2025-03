La 29° giornata di Liga Spagnola si gioca nel weekend di sabato 29 e domenica 30 marzo, ma noi ci concentriamo in particolare sul posticipo del lunedì sera all’Estadio de Balaídos. Pronostico Celta Vigo-Las Palmas 31 marzo 2025.

Pronostico Celta Vigo-Las Palmas 31 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Celta Vigo-Las Palmas con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i pronostici su questo match valido per la 29° giornata di Liga spagnola.

Il Celta Vigo è risalito al 8° posto, anche se la zona Europa rimane lontana 5 punti. Il Celta ha vinto le ultime 2 partite e non perde in campionato da più di un mese (4 vittorie e 2 pareggi da allora). In casa le cose vanno anche meglio con 3 vittorie di fila (4 successi e 1 sola sconfitta nelle ultime 5 sotto il pubblico di casa).

Il Las Palmas è al penultimo posto con 25 punti, a -2 dalla salvezza che è ancora alla portata di una squadra che non vince ormai da 10 giornate in campionato (3 pareggi e 7 sconfitte) anche se è riuscita a portare a casa un paio di punti da altrettante X nelle ultime 3 giornate. Trovare la salvezza in questo modo non sarà comunque semplice.

Probabili Formazioni Celta Vigo-Las Palmas

Celta de Vigo (3-4-2-1): Guaita; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Beltran, Sotelo, Lopez; Aspas, Gonzalez, Iglesias. Allenatore: Giraldez.

Las Palmas (4-4-2): Cillessen; Suarez, Herzog, McKenna, Munoz; Javier, Campana, Bajcetic, Moleiro; Silva, Ramirez. Allenatore: Martinez.

Migliori quote Celta Vigo-Las Palmas

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa nettamente favoriti, il Celta si gioca @1.57 su NetBet mentre il Las Palmas arriva @5.75 su Sisal, col pareggio @4.10 su Snai.

Pronostici Celta Vigo-Las Palmas, le nostre scommesse

In questa stagione nelle partite del Celta assistiamo a 2.9 gol di media, e il Las Palmas è poco dietro (2.8). I padroni di casa hanno segnato 3 Over nelle ultime 5 partite su proprio campo mentre la squadra di Martinez arriva dal 2-2 interno con l’Alaves e potrebbe regalare qualche rete anche in questa trasferta nel posticipo di lunedì sera. L’1-0 del Celta all’andata è stata una sorpresa, per due formazioni che nei precedenti 12 scontri diretti avevano sempre dato vita a match da almeno 3 gol totali, quelli su cui scommettiamo questa volta.

Risultato Esatto Celta Vigo-Las Palmas

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-1, 3-0.

Programma completo 29° giornata Liga 2024-2025

Il weekend del calcio spagnolo ha in programma 4 sfide già dal sabato (ma nessun anticipo del venerdì) per la 29° giornata di Liga. Tra questi spiccano gli impegni delle squadre della Capitale, con l’Atletico Madrid che proverà a cancellare le ultime 2 sconfitte consecutive facendo visita all’Espanyol mentre il Real Madrid ospita il Leganes, reduce da 2 ko di seguito, 3 negli ultimi 4 turni: i Blancos hanno vinto entrambi i precedenti della stagione tra campionato e Coppa del Re e non hanno mai perso nei 4 incroci più recenti contro questo avversario (3 vittorie e 1 pari).

Domenica torna in campo il Barcellona, capolista in solitaria che giovedì ha recuperato la gara della 27° giornata con l’Osasuna vincendo per 3-0. Gli uomini di Flick ospiteranno ora il Girona, reduce da 3 pareggi consecutivi: all’andata successo dei blaugrana dopo che gli stessi non avevano mai vinto nei 3 incroci precedenti (2 sconfitte e 1 pari).

Il Villarreal, reduce da 2 sconfitte, fa visita all’insidioso Getafe, mentre l’Athletic Bilbao cerca punti Champions in casa contro l’Osasuna. Interessante anche il derby di Siviglia, con il Betis che arriva all’appuntamento con una lunga striscia positiva. Lunedì il posticipo tra Celta Vigo–Las Palmas di cui abbiamo già parlato nella free pick di prima.

CALENDARIO COMPLETO 29° GIORNATA LA LIGA

29.03. 14:00 Real Sociedad-Valladolid

29.03. 16:15 Espanyol-Atletico Madrid

29.03. 18:30 Alaves-Vallecano

29.03. 21:00 Real Madrid-Leganes

30.03. 14:00 Getafe-Villarreal

30.03. 16:15 Barcellona-Girona

30.03. 18:30 Athletic Bilbao-Osasuna

30.03. 18:30 Valencia-Maiorca

30.03. 21:00 Betis-Siviglia

31.03. 21:00 Celta Vigo-Las Palmas

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (14-10-2, +1.92)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

