Questa settimana è in campo anche il calcio spagnolo con i ritorni delle semifinali di Coppa del Re 2024-2025. Mercoledì al Wanda Metropolitano va in scena il big match tra i Colchoneros e il Barca, dopo il pirotecnico 4-4 dell’andata in Catalogna. Pronostico Atletico Madrid-Barcellona 2 aprile 2025.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona 2 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Atletico Madrid-Barcellona in campo mercoledì sera al Wanda Metropolitano in questo match valido per la semifinale di ritorno di Coppa del Re, dopo lo spettacolare 4-4 dell’andata.

La formazione di Diego Simeone era passata in doppio vantaggio con Julian Alvarez e Antoine Griezmann, poi il ribaltone dei blaugrana di Hans Dieter-Flick con Pedri, Pau Cubarsi, Inigo Martinez e Robert Lewandowski. Nel finale di gara Marcos Llorente e Alexander Sorloth hanno regalato un insperato pari ai madrileni.

L’Atletico Madrid ha pagato lo scotto dell’eliminazione in Champions League e la squadra di Diego Simeone ha perso terreno anche in Liga, dove ora si ritrova a -9 dal Barca in testa e a -6 dal Real Madrid (la vittoria in campionato manca da inizio marzo, quando l’Atlético vinse per 1-0 contro l’Athletic Bilbao).

Sono invece 9 le vittorie di fila per i Blaugrana in campionato, dove non perdono proprio dalla sfida d’andata proprio contro i Colchoneros risalente a fine dicembre. Il Barcellona ha inanellato ben 20 risultati utili di fila, di cui solo 3 sono i pareggi e 17 le vittorie se si guarda a tutte le competizioni. La squadra di Hansi Flick ha segnato la bellezza di 14 gol nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions, per non parlare della Coppa del Re con 18 gol in 4 match!

Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona

Simeone nel reparto arretrato potrebbe recuperare in tempo Le Normand, uscito per una ferita alla testa nell’ultima uscita, mentre saranno sicuramente fuori Koke e Ángel Correa. In dubbio anche Thomas Lemar.

Flick dovrà fare i conti con molte assenze, un po’ come in tutta la stagione: Bernal, Casado, Christensen e, per ultimo, anche Dani Olmo saranno fuori. Arrivano buone notizie, invece, da Ter Stegen, che si è rivisto in gruppo, così come Christensen, ma difficilmente saranno in campo mercoledì sera per questa sfida.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Javi Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Yamal, Raphinha, Lewandowski. Allenatore: Flick

Guida TV Coppa del Re: dove vedere Atletico Madrid-Barcellona?

La partita Atletico Madrid-Barcellona si giocherà presso il Riyadh Air Metropolitano di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro e gratis su TeleLombardia.

Migliori quote Atletico Madrid-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questa sfida valida per la Copa del Rey spagnola. Quote in equilibrio anche se gli ospiti sono favoriti @2.35 su Sisal mentre la vittoria dell’Atletico si trova @2.80 Snai, col pareggio @3.65 su Goldbet.

Pronostici Atletico Madrid-Barcellona, le nostre scommesse

Abbiamo detto del pirotecnico 4-4 dell’andata, di quanto stia segnando il Barcellona in tutte le competizioni, e di come l’Atletico stia invece faticando, proprio con una difesa che non convince. Non dimentichiamo che anche in campionato Barca ed Atletico hanno dato vita da un match spettacolare vinto 4-2 dai Blugrana, 4° Over di fila negli ultimi precedenti tra queste due squadre che secondo noi arriveranno ad almeno 3 gol totali anche oggi. La quota dell’Over non regala moltissimo, ma può essere buona anche se abbinata in doppia o in selezione multipla per qualche schedina, magari assieme ai match di Coppa Italia e di Premier League che si giocano in questi giorni in contemporanea con la Copa del Rey.

Risultato Esatto Atletico Madrid-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 2-3, 3-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.