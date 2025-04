Domenica pomeriggio, alle ore 16:15 dall’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán si gioca questa sfida valida per la 30° giornata di Liga 2024-2025 con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e Pronostico Siviglia-Atletico Madrid 6 aprile 2025.

Pronostico Siviglia-Atletico Madrid 6 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Siviglia-Atletico Madrid in campo domenica 6 aprile in questo match valido per la 30° giornata di Liga.

L’Atletico Madrid, a secco di vittorie negli ultimi 3 turni (1 pareggio e 2 sconfitte), fa visita al Siviglia che ha sempre perso nelle ultime 2 giornate di Liga.

Probabili Formazioni Siviglia-Atletico Madrid

Siviglia (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Sambi Lokonga, Gudelj, Juanlu; Lukebakio, Romero, Vargas. Allenatore: Garcia Pimienta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; G. Simeone, Barrios Rivas, Gallagher, Samuel Lino; Griezmann, Sorloth. Allenatore: D. Simeone.

Guida TV La Liga: dove vedere Siviglia-Atletico Madrid?

Il match tra Siviglia e Atletico Madrid è in programma alle 16:15 di domenica 6 aprile. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Siviglia-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Siviglia in quota @3.50 su Sisal per la vittoria mentre il successo esterno dell’Atletico si gioca @2.25 su Betway, con pareggio @3.25 su Snai.

Pronostici Siviglia-Atletico Madrid, le nostre scommesse

Dopo 3 giornate senza vittorie in campionato, e anche l’uscita in Coppa del Re contro il Barcellona, è giunto il momento del ritorno alla vittoria per i Colchoneros che prendiamo, ma con mezzo rimborso in caso di pareggio grazie alle scommesse asian handicap. 5 vittorie (tra cui il 4-3 dell’andata), 2 pareggi e 1 sola sconfitta per l’Atletico nelle ultime 8 sfide contro il Siviglia.

Risultato Esatto Siviglia-Atletico Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Programma completo 30° giornata La Liga 2024-2025

Nell’anticipo di Liga del venerdì il Rayo Vallecano ospita l’Espanyol, mentre sabato il Real Madrid proverà a mettere pressione al Barcellona capolista ospitando il Valencia, imbattuto negli ultimi 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi): una sola sconfitta per i Blancos e un pareggio negli ultimi 9 incroci tra queste due formazioni.

Nel serale di sabato, il Barcellona gioca in casa contro il Betis, reduce da 6 vittorie consecutive. Match d’alta quota domenica sera tra Villarreal–Athletic Bilbao che non ha mai perso negli ultimi 3 match contro il “sottomarino giallo”: 2 vittorie e 1 pareggio.

04.04. 21:00 Vallecano-Espanyol

05.04. 14:00 Girona-Alaves

05.04. 16:15 Real Madrid-Valencia

05.04. 18:30 Maiorca-Celta Vigo

05.04. 21:00 Barcellona-Betis

06.04. 14:00 Las Palmas-Real Sociedad

06.04. 16:15 Siviglia-Atletico Madrid

06.04. 18:30 Valladolid-Getafe

06.04. 21:00 Villarreal-Athletic Bilbao

07.04. 21:00 Leganes-Osasuna

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (14-11-2, +0.92)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.