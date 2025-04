Tra le sfide più interessanti della 32° giornata di Liga Spagnola c’è il match di domenica sera al Bernabeu con i Blancos, reduci dall’eliminazione in Champions League, che ospitano i baschi dell’Athletic Bilbao nella sfida tra 2° e 4° in classifica. Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao 20 aprile 2025.

Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao 20 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Real Madrid-Athletic Bilbao con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 32° giornata di Liga 2024-2025.

Il Real Madrid deve riscattare l’uscita di scena dai quarti di finale della Champions League (di cui erano campioni in carica) per mano dell’Arsenal. La squadra di Ancelotti si rituffa in campionato dove le cose non vanno benissimo visto che anche qui i Blancos sono dietro 4 punti alla capolista Barcellona, anche se la settimana scorsa sono tornati alla vittoria nel 1-0 sul campo dell’Alaves mentre in casa al Bernabeu il Real ha il miglior rendimento del campionato spagnolo (12-1-2), anche se nell’ultima a Madrid ha perso 1-2 contro il Valencia.

L’Athletic Bilbao è al 4° posto con 57 punti, +6 sull’inseguitrice Villarreal, quindi il piazzamento in Champions è una possibilità per i baschi che dopo 2 pareggi in campionato hanno vinto 3-1 col Vallecano lo scorso turno anche se in settimana hanno giocato in Europa anche loro, in Europa League contro i Rangers in questo caso.

Probabili Formazioni Real Madrid-Athletic Bilbao

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Rudiger, Del Rosario, Alaba, Vazquez, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Junior, Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon, Paredes, Vivian, Gorosabel, Boiro Boiro, Diaz, Jauregizar Alboniga, Gomez Echevarria, Berenguer, Dias Fernandes, Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Guida TV La Liga dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao?

Puoi vedere Real Madrid-Athletic Bilbao così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote Real Madrid-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Nettamente favorito il Real Madrid @1.67 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @5.00 su NetBet, col pareggio @3.90 su Snai.

Pronostici Real Madrid-Athletic Bilbao, le nostre scommesse

Ci aspettiamo un pronto riscatto in campionato dal Real Madrid, dopo la delusione in settimana con l’eliminazione in Champions, ma anche l’Athletic ha giocato in settimana in Europa, ha avuto un giorno in meno di riposo, e giocherà in trasferta su uno dei campi più ostici della Liga. L’Athletic ha vinto 2-1 l’andata in casa, dopo che non aveva mai battuto il Real nei precedenti 4 scontri diretti (3 sconfitte e 1 pareggio).

Risultato Esatto Real Madrid-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 4-2, 2-2.

Programma completo 32° giornata La Liga 2024-2025

La 32° giornata della Liga spagnola inizia venerdì con l’anticipo Espanyol–Getafe, ma i match più interessanti si giocheranno tra sabato e domenica. Il Barcellona capolista, dopo aver conquistato la semifinale di Champions League, ospita il Celta Vigo contro cui non ha mai perso nelle ultime 3 sfide, ottenendo 2 vittorie e 1 pareggio (2-2 all’andata).

L’Atletico Madrid cerca il 4° risultato utile consecutivo in casa del Las Palmas che cerca disperatamente punti salvezza. Il Villarreal invece cercherà di tenere ancora le speranze di Champions League ospitando la Real Sociedad.

18.04. 21:00 Espanyol-Getafe

19.04. 14:00 Vallecano-Valencia

19.04. 16:15 Barcellona-Celta Vigo

19.04. 18:30 Maiorca-Leganes

19.04. 21:00 Las Palmas-Atletico Madrid

20.04. 14:00 Valladolid-Osasuna

20.04. 16:15 Villarreal-Real Sociedad

20.04. 18:30 Siviglia-Alaves

20.04. 21:00 Real Madrid-Athletic Bilbao

21.04. 21:00 Girona-Betis Siviglia

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (16-11-2, +2.67)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.