Pronostico Getafe-Real Madrid di La Liga del 23/04/2025

Per la trentatreesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, è in programma mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 21.00, allo stadio Coliseum, il match tra i padroni di casa del Getafe e il Real Madrid. Scopri il pronostico per il match tra Getafe-Real Madrid di La Liga. Le quote dei bookmakers vedono favorita la vittoria esterna del Real Madrid.

Come arrivano le due squadre a questa partita di La Liga?

Il Getafe, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentatreesima giornata del campionato spagnolo di La Liga, dodicesimo in classifica con 39 punti, con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, oggi occupata dall’Alaves a quota 31 punti.

La squadra della capitale spagnola, arriva a questo derby, dopo aver subito 3 sconfitte, contro Villarreal e Las Palmas in casa ed Espanyol in trasferta, nelle ultime 4 partite giocate.

Il Real Madrid, arriva a questa partita, seconda in classifica con 69 punti, con 4 punti da recuperare dalla capolista di La Liga, il Barcellona.

La formazione madrilena, viene da dodici punti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 4 vittorie, l’ultima ottenuta in casa per 1 a 0 contro l’Athletic Bilbao e una sconfitta subita in casa contro il Valencia, per 2 a 1.

Probabili Formazioni Getafe-Real Madrid di La Liga

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 33° giornata in La Liga, in programma allo stadio Coliseum, tra i padroni di casa del Getafe e la squadra ospite del Real Madrid.

Getafe (4-1-4-1): Soria; Iglesias Sanchez, Duarte, Alderete, Rico; Milla; Carles Perez, Arambarri, Terrats, da Costa; Juanmi. Allenatore: Bordailas Jimenez.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in La Liga, tra i padroni di casa del Getafe e la formazione ospite del Real Madrid, valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta mercoledì 23 aprile 2025 su Dazn dalle ore 21.00.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.