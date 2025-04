Un altro Clasico in arrivo sabato 26 aprile per la finale di Copa del Rey spagnola tra Barca e Blancos. I blaugrana sono stati una vera e propria spina nel fianco per i Blancos, vediamo se si confermeranno ancora nella cornice del neutro di Siviglia. Pronostico Barcellona-Real Madrid 26 aprile 2025.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 26 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Barcellona-Real Madrid si contendono ancora una volta un trofeo dopo la Supercoppa di Spagna che si è giocata a gennaio, vinta dai blaugrana con un clamoroso 5-2. Liga ferma, questa volta tocca alla Coppa del Re per un altro Clasico spagnolo da seguire da vicino anche con le scommesse. Il Barcellona aveva umiliato 4-0 il Real anche nell’ultimo scontro di campionato a Madrid.

Come detto il Barcellona ha già vinto un trofeo in questa stagione (la Supercoppa di Spagna), ed è primo in campionato con 7 punti di vantaggio proprio sul Real Madrid (ma i Blancos hanno giocato una gara in meno), semifinalista in UEFA Champions League, il club blaugrana ha tutta l’intenzione di mettere le mani anche sulla Coppa del Re per provare un poker che avrebbe del clamoroso. Il Barca sta comunque passando un momento di stanchezza, come dimostrano la sconfitta 3-1 (ininfluente) subito in UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund e le recenti vittorie sofferte e di misura contro Celta Vigo (4-3) e Maiorca.

Il Real Madrid, che quest’anno ha conquistato la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale ma brucia ancora l’eliminazione dalla Champions dove erano campioni in carica, per mano dell’Arsenal, oltre ad una complicata rimonta in Liga sul Barca.

Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid

Mister Flick dovrebbe proporre ancora un 4-2-3-1 ultra offensivo, con Fermin Lopez in vantaggio su Gavi per il ruolo di trequartista/mezzala, Lewandowski unica punta e Cubarsi leader della difesa.

Carlo Ancelotti dovrebbe proporre un modulo speculare, abbandonando così il 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite: c’è da fare spazio al rientrante Mbappé, supportato come al solito dal rifinitore Bellingham e dai brasiliani Vinicius e Rodrygo.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; de Jong, Pedri; Raphinha, F. Lopez, Yamal; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Guida TV Coppa del Re: dove vedere Barcellona-Real Madrid?

Il match si gioca su un campo neutro. Parliamo dello stadio de la Cartuja, situato nella città di Siviglia. Il match si gioca sabato 26 aprile, con calcio di inizio fissato alle 22:00. La partita è visibile in diretta televisiva sul canale Telelombardia!!!

Migliori quote Barcellona-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Barcellona è favorito @2.15 su Snai mentre la vittoria nei tempi regolamentari del Real Madrid si gioca @3.00 volte la posta su NetBet. Da non scartare l’opzione X @3.85 su Betway.

Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid

Per questo match andiamo con un altra affermazione del Barcellona che è apparso un pò stanco e deve pensare anche alla Champions contro l’Inter, ma l’obiettivo poker storico è una cosa che caricherà ulteriormente la squadra che ha già dimostrato di essere superiore al Real in questa stagione. Prendiamo BARCELLONA VINCE TROFEO @1.70

