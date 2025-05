Domenica sera derby basco molto importante alla Reale Arena con Real Sociedad ed Athletic che vanno a caccia di punti per le rispettive corse europee. Vediamo analisi, formazioni, quote e Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao 4 maggio 2025 per questa 34° giornata di Liga 2024-2025.

Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Real Sociedad-Athletic Bilbao con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 34° giornata di Liga.

Solo 1 punto nelle ultime 3 giornate di campionato per la Real Sociedad che è scesa al 10° posto con 42 punti, ma la zona Europa è ancora alla portata visto che l’Osasuna al 8° posto è solo avanti 2 punti rispetto alla squadra di Alguacil.

Athletic Bilbao che vuole difendere il 4° posto che vale la Champions, e al momento è a 60 punti, +5 sul Villarreal grazie all’ultimo 1-0 sul Las Palmas per la formazione allenata da Ernesto Valverde.

Probabili Formazioni Real Sociedad-Athletic Bilbao

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro, Pacheco, Vicente, Lopez, Aramburu Mejias, Zubimendi, Mendez, Marin, Take, Gomez, Oyarzabal.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala, Vivian, Yeray, De Marcos, Berchiche, Jauregizar Alboniga, Ruiz De Galarreta, Berenguer, I. Williams, N.WIlliams, Sannadi.

Migliori quote Real Sociedad-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Real Sociedad in quota @2.35 su Sisal per la vittoria, con l’Athletic @3.20 su NetBet e il pareggio @3.20 su Snai.

I nostri pronostici su Real Sociedad-Athletic Bilbao

All’andata a Bilbao l’Athletic vinse col risultato minimo di 1-0, e anche per questa sfida di ritorno giochiamo sul Gol No. Solo in 1 degli ultimi 4 precedenti entrambe le squadre sono andate a segno, inoltre tra campionato e coppa l’Athletic è reduce da 4 partite di fila da Gol NO, e anche la Real Sociedad ha segnato 2 Gol NO nelle ultime 3 partite, compreso lo 0-1 dello scorso turno sul campo dell’Alves.

Risultato Esatto Real Sociedad-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 2-2.

Programma completo 34° giornata La Liga 2024-2025

Rayo Vallecano–Getafe aprono la 34° giornata della Liga Spagnola nell’anticipo di venerdì mentre sabato l’Atletico Madrid proverà a blindare il 3° posto facendo visita all’Alaves che si trova solo a +2 sulla zona salvezza quindi ha bisogno di punti tranquillità (ne ha fatti 4 punti negli ultimi 2 turni). Sfida delicata tra Villarreal–Osasuna: i padroni di casa non vogliono mollare il 5° posto, ma gli ospiti non perdono da 5 giornate (3 vittorie dopo 2 pareggi).

Testa-coda tra Barcellona e il fanalino di coda Valladolid, già retrocesso nella seconda serie e che giocherà in casa: 7-0 per i blaugrana all’andata, ma lo scorso anno il Valladolid si è imposto tra le mura amiche per 3-1. Il Real Madrid proverà a tenere aperto il campionato ospitando il Celta Vigo, contro cui quest’anno ha vinto sia in campionato, sia in Coppa del Re, anche se solo dopo i supplementari.

02.05. 21:00 Vallecano-Getafe

03.05. 14:00 Alaves-Atletico Madrid

03.05. 16:15 Villarreal-Osasuna

03.05. 18:30 Las Palmas-Valencia

03.05. 21:00 Valladolid-Barcellona

04.05. 14:00 Real Madrid-Celta Vigo

04.05. 16:15 Siviglia-Leganes

04.05. 18:30 Espanyol-Betis

04.05. 21:00 Real Sociedad-Athletic Bilbao

05.05. 21:00 Girona-Maiorca

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (18-11-2, +4.04)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87✅

Real Madrid-Athletic Bilbao: 1 @1.67✅

[COPPA DEL RE] Barcellona-Real Madrid: 1 VINCE TROFEO @1.70✅

