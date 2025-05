Domenica, all’Estadio de Balaídos di Vigo, i padroni di casa del Celta ospitano il Rayo Vallecano in uno scontro diretto tra 7° e 8° in classifica di Liga, le ultime due posizioni che valgono l’Europa. Andiamo a vedere le analisi della 37° giornata de La Liga e il Pronostico Celta Vigo-Vallecano 18 maggio 2025.

Pronostico Celta Vigo-Vallecano 18 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Celta Vigo-Vallecano con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 37° giornata di Liga 2024-2025.

Scontro importante con il Celta Vigo che deve difendere il 7° posto che vale l’Europa League, con 52 punti, 5 di vantaggio proprio al Rayo che ospita questa domenica in un vero e proprio contro diretto.

Il Vallecano è infatti al 8° posto, al momento sarebbe in Conference League, ma il Maiorca non molla e rimane a pari punti (47) con la squadra di Inigo che ha bisogno di punti in questa trasferta complicata. Entrambe le squadre arrivano da 2 vittorie in campionato.

Probabili Formazioni Celta Vigo-Vallecano

CELTA (3-4-3): Guaita, Dominguez Caceres, Ristic, Rodrguez Galiano, Beltran, Ilaix, Carreira, Mingueza, Iglesias, Lopez Gonzalez, Gonzales Martinez.

VALLECANO (4-2-3-1): Batalla, Lejeune, Hernandez, Ratiu, Chavarria, Lopez, Valentín, Palazon, Garcia, Balliu, Embarba.

Guida TV Liga: dove vedere Celta Vigo-Vallecano?

Puoi vedere Celta Vigo-Rayo Vallecano così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote Celta Vigo-Vallecano

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @1.77 su Betway, con il Vallecano @4.25 su Sisal e il pareggio @3.85 su NetBet.

I nostri pronostici Celta Vigo-Vallecano

Alta motivazione per il Celta che vuole difendere il piazzamento europeo, e gioca in casa, col fattore campo che potrebbe fare la differenza per una squadra che sul proprio campo ha un ottimo rendimento (11-3-4). Andiamo col riscatto del Celta che aveva perso l’andata in trasferta, e che in casa non perde dal 2013 contro il Rayo, da allora 4 vittorie e 2 pareggi sul proprio campo contro questo avversario.

Il nostro pronostico Celta Vigo-Vallecano: 1 @1.77

Risultato Esatto Celta Vigo-Vallecano

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 1-3.

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (19-12-2, +3.79)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87✅

Real Madrid-Athletic Bilbao: 1 @1.67✅

[COPPA DEL RE] Barcellona-Real Madrid: 1 VINCE TROFEO @1.70✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao: GOL NO @1.75✅

Barcellona-Real Madrid: X2 @1.86❌

