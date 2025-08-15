Anche in Spagna in questo ferragosto si inizia a giocare con la stagione 2025-26 de La Liga che partirà già da venerdì 15 e andrà avanti fino a martedì 19 agosto. Andiamo a vedere il programma completo, i big match e tutto quello che c’è da sapere per la stagione al via, col Pronostico Athletic Bilbao-Siviglia 17 agosto 2025.

La Liga 2025-2026: la situazione al via

Inizia la stagione 2025-2026 di Liga spagnola, andiamo a vedere le forze al via con le favorite e il turno completo che ci attende nel fine settimana di ferragosto. Ci attende una stagione molto interessante e ovviamente le big three sono sempre le grandi favorite. Iniziamo dal Real Madrid dove inizia l’era di Xabi Alonso chiamato a sostituire Carlo Ancelotti. Oltre 120 milioni di euro investiti nel mercato per migliorare il reparto difensivo che lo scorso anno aveva dato qualche problema di troppo. I Blancos inizieranno con l’assenza per infortunio di Jude Bellingham che costringerà Alonso a trovare soluzioni alternative a centrocampo. La leadership del nuovo capitano, Dani Carvajal, sarà cruciale in questa fase di transizione.

Il Barcellona campione in carica cerca la conferma e il 29° titolo spagnolo con Hans-Dieter Flick, al suo secondo anno. Rosa di qualità tra giovani stelle come Lamine Yamal e veterani come Robert Lewandowski, oltre alla velocità di Marcus Rashford, arrivato in prestito dal Manchester United.

Il terzo incomodo è come sempre rappresentato dall’Atletico Madrid che non aveva mai speso così tanto nel mercato, per provare a puntare al titolo. Gli investimenti si sono concentrati sul centrocampo, con gli arrivi di Álex Baena (42 mln €), Thiago Almada (21 mln €) e Johnny Cardoso (24 mln €). A questi si aggiunge il difensore Dávid Hancko (26 mln €). Confermata la coppia d’attacco Sorloth-Álvarez, autrice di 37 gol, e la guida del capitano Koke, oltre ovviamente a Diego Simeone ormai da anni sulla panchina dei Colchoneros.

Alle spalle del trio di favorite, la lotta per l’Europa sarà agguerrita. L’Athletic Bilbao di Valverde, forte della permanenza di Nico Williams, punta a confermarsi dopo il quarto posto. Anche Real Sociedad, Villarreal e Real Betis si presentano come mine vaganti per le posizioni di vertice. In fondo alla classifica, la lotta per la salvezza vedrà protagoniste le neopromosse Levante, Elche e Real Oviedo, che dovranno lottare duramente per mantenere la categoria.

PROGRAMMA COMPLETO 1° GIORNATA LA LIGA 25-26

Venerdì 15 agosto

Girona vs. Rayo Vallecano

Villarreal vs. Real Oviedo

Sabato 16 agosto

Alavés vs. Levante

Maiorca vs. Barcellona

Valencia vs. Real Sociedad

Domenica 17 agosto

Celta Vigo vs. Getafe

Athletic Bilbao vs. Siviglia

Espanyol vs. Atlético Madrid

Lunedì 18 agosto

Elche vs. Real Betis

Martedì 19 agosto

Real Madrid vs. Osasuna

Pronostico Athletic Bilbao-Siviglia 17 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Per questo primo turno ci concentriamo su uno dei match più interessanti in programma, Athletic Bilbao-Siviglia al San Mames con i baschi padroni di casa che quest’anno torneranno anche in Champions League.

L’Athletic Bilbao deve archiviare subito una pre-season tremenda dove i baschi hanno subito 6 sconfitte in 7 partite. Dal mercato arriva sicuramente una delle notizie migliori, con Nico Williams che ha rinnovato il contratto fino al 2035.

Per il Siviglia, la situazione, invece, sembra abbastanza complicata dal punto di vista economico e dal mercato è arrivato poco, inoltre gli andalusi iniziano la stagione con molte assenze per infortunio. Almeyda avrà, dunque, un compito per nulla semplice quando dovrà decidere l’11 titolare.

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Siviglia

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta; Nico WIlliams, I. Williams, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Siviglia (4-2-3-1): Nyland; Kike Salas, Castrín, Carmona; Suazo, Gudelj, Agoume, Juanlu; Sow; Adams, Lukebakio. Allenatore: Almeyda.

Guida TV La Liga: dove vedere Athletic Bilbao-Siviglia?

Il match tra Athletic Bilbao e Siviglia si giocherà domenica 17 agosto alle 19:30. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.

I nostri pronostici su Athletic Bilbao-Siviglia

Le quote favoriscono nettamente l’Athletic per la vittoria con i baschi che inoltre non hanno mai perso negli ultimi 4 precedenti contro il Siviglia, con 3 vittorie e 1 sola sconfitta. Abbiamo detto dei problemi degli ospiti, ma anche del pre-season preoccupante dei padroni di casa, quindi evitiamo le scommesse 1X2 per andare su UNDER 2.5 @1.73, ovvero meno di 3 gol totali, una cosa successa in ognuno degli ultimi 9 scontri diretti tra queste due formazioni.

Free Pick La Liga

Andiamo a vedere come abbiamo chiuso la scorsa stagione di free pick sulla Liga spagnola, con le selezioni dalle giocate che come sempre trovate tutte, complete di stake, nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

RESOCONTO FREE PICK LIGA (20-13-2, +3.64)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87✅

Real Madrid-Athletic Bilbao: 1 @1.67✅

[COPPA DEL RE] Barcellona-Real Madrid: 1 VINCE TROFEO @1.70✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao: GOL NO @1.75✅

Barcellona-Real Madrid: X2 @1.86❌

Celta Vigo-Vallecano: 1 @1.77❌

Getafe-Celta Vigo: 2 @1.85✅

FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (0-0)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.