In Spagna dal 22 al 25 agosto si gioca la 2° giornata de La Liga 2025-2026, vediamo i big match di questo turno, e in particolare analizziamo la sfida di sabato sera all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere.

Pronostico Real Oviedo-Real Madrid 24 agosto 2025: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi di Real Oviedo-Real Madrid, match valido per la 2° giornata di Liga 2025-2026, con probabili formazioni, comparazione delle migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse.

L‘Oviedo all’esordio contro il Villarreal ha perso 0-2, un passivo che poteva essere anche più pesante col sottomarino giallo che ha anche sbagliato un rigore. Sicuramente per questa sfida mancherà il centrocampista Reina, espulso al debutto contro il Villarreal: da vedere se Paunovic lancerà Cazorla dal primo minuto.

Il Real Madrid ha un pò deluso al debutto, vincendo contro l’Osasuna ma solo grazie a un rigore di Mbappé. La difesa è nuova per tre quarti, ma ha lavorato bene ed è finita la lunga squalifica di Rudiger che dovrebbe riprendere il suo posto al centro del reparto. A mancare molto è la stella di Bellingham.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Sibo, Ilic; Hassan, Cazorla, Chaira; Rondon. All.Paunovic

Real Madrid (4-3-3): Courtois; A.Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, A.Guler; B.Diaz, Mbappé, Vinicius. All.X.Alonso

Migliori quote Real Oviedo-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Merengues nettamente favorite con quota massima @1.32 su Marathonbet, mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca @10 volte la posta su Sisal e Goldbet, pareggio @5.50 su Starvegas.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Real Oviedo-Real Madrid?

La sfida tra Real Oviedo-Real Madrid è in programma domenica sera, ore 21:30, dall’Estadio Nuevo Carlos Tartiere, il 24 agosto e potrete seguire il match in diretta su DAZN.

Le nostre scommesse su Real Oviedo-Real Madrid

L’attacco sembra un problema per la neopromossa Real Oviedo, non solo per lo 0-2 della scorsa settimana, ma considerando anche le amichevoli pre stagionali estive (una anche col Genoa, finita 0-0) in cui questa formazione ha segnato in tutto solo 3 reti in 7 partite. Anche se in casa non sarà facile segnare ai Blancos che hanno mantenuto la porta inviolata al debutto, ma anche nelle ultime 2 partite dello scorso campionato. L’Oviedo ha segnato solo 1 volta negli ultimi 3 precedenti contro il Real Madrid. Giochiamo OVIEDO GOL NO @1.80 Bet365.

Risultato Esatto Real Oviedo-Real Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 0-1, 2-3.

Turno completo e free pick La Liga

Ad aprire la 2° giornata di Liga sarà l’anticipo di venerdì tra Betis-Alaves. Il Betis ha esordito con l’1-1 sul campo dell’Elche mentre l’Alaves ha vinto 2-1 in casa contro il Levante, ma gli ospiti sono nettamente sfavoriti @4.35 rispetto al @1.90 per la vittoria dei padroni di casa.

Sabato tre partite, e sono in campo due big con Atlético Madrid-Elche e Levante-Barcellona. I Colchoneros hanno perso all’esordio 1-2 sul campo dell’Espanyol e al Wanda Metropolitano i ragazzi si Simeone sono chiamati a riscattarsi subito, e sono favoriti @1.25 sull’Elche che sale fino @15 volte la posta per il successo (come detto ha fermato sul 1-1 il Betis nel primo turno in casa). Il Barcellona invece non ha avuto problemi a superare 3-0 il Maiorca, e i blaugrana giocano ancora in trasferta contro un Levante che ha perso 1-2 la scorsa settimana sul campo dell’Alaves.

Domenica abbiamo già parlato nel dettaglio di Real Oviedo-Real Madrid, ma prima ci saranno anche Osasuna-Valencia, Real Sociedad-Espanyol e Villarreal-Girona. La giornata si chiuderà con un doppio posticipo del lunedì: Athletic Bilbao-Rayo Vallecano alle ore 19:30 e Siviglia-Getafe in chiusura alle ore 21:30 dall’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, col Siviglia che vuole replicare al 2-3 della prima giornata a Bilbao, partita che abbiamo letto male visto che avevamo consigliato Under come free pick della prima giornata, quindi anche noi oggi siamo chiamati a riprenderci prontamente con le scommesse gratis sul calcio spagnolo.

FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (0-1, -1.00 unità)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80

