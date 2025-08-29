Pronostico Alaves-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e scommesse sulla 3° giornata di Liga spagnola

Pronostico Alaves-Atletico Madrid 30 agosto 2025
29 Agosto 2025

Andiamo a vedere cosa ci attende nel fine settimana del calcio spagnolo con la 3° giornata de La Liga e tra le sfide più interessanti per le scommesse abbiamo scelto il Pronostico Alaves-Atletico Madrid 30 agosto 2025.

Pronostico Alaves-Atletico Madrid 30 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Alaves-Atletico Madrid, match della 3° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio spagnolo.

L’Atletico Madrid di Simeone non è partito affatto bene. Una sconfitta in rimonta a Barcellona in casa dell’Espanyol e un deludente punto al Metropolitano contro l’Elche. Nonostante una campagna acquisti stellare i colchoneros faticano a ingranare.

Alaves che ha iniziato la propria Liga con il piede giusto imponendosi per 2-1 in casa contro il Levante. Poi non è riuscito ad evitare la sconfitta al Benito Villamarin contro il Betis.

Probabili Formazioni Alaves-Atletico Madrid

Deportivo Alavés (4-2-3-1): Sivera; Parada, Tenaglia, Garcés, Castro; Blanco, Ibáñez; Aleñá, Guridi, Carlos Vicente; y Toni Martínez. Allenatore: Eduardo Coudet.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente; Almada, Barrios, Cardoso, Simeone; Sörloth y Julián Álvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Guida TV La Liga: dove vedere Alaves-Atletico Madrid?

Il match si disputerà sabato 30 agosto alle 17:00. La diretta dell’incontro sarà disponibile su DAZN.

Migliori quote per Alaves-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Alaves-Atletico Madrid
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.753.401.80
4.753.501.80
4.503.451.78
4.603.501.75
4.603.501.80

Le nostre scommesse su Alaves-Atletico Madrid

Abbiamo detto che la stagione dell’Atletico è iniziata male, ma i Colchoneros devono subito darsi una svegliata se non vogliono già perdere troppi punti dal duo di testa formato da Barca e Real, le grandi avversarie della squadra di Simeone attesa ad una trasferta insidiosa, ma che secondo noi rimane alla portata. I Colchoneros contano 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta negli ultimi 5 scontri diretti con l’Alaves. Questa volta giochiamo VITTORIA ATLETICO MADRID @1.80.

Risultato Esatto Alaves-Atletico Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-1.

Turno completo Risultati free pick La Liga

In Spagna, dopo due turni di campionato, la situazione in vetta vede già i soliti noti a dettare il passo. Barcellona e Real Madrid hanno iniziato la stagione con due vittorie. Tra le sfide più interessanti di questo turno c’è sicuramente la trasferta del Barcellona impegnato sul campo del Rayo Vallecano mentre il Real Madrid, sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso, affronta un impegno casalingo contro il Maiorca. 

Elche – Levante (29 Agosto 2025, 19:30)
Valencia – Getafe (29 Agosto 2025, 21:30)
Alavés – Atlético Madrid (30 Agosto 2025, 17:00)
Real Oviedo – Real Sociedad (30 Agosto 2025, 19:00)
Girona – Sevilla (30 Agosto 2025, 19:30)
Real Madrid – Real Mallorca (30 Agosto 2025, 21:30)
Celta Vigo – Villarreal (31 Agosto 2025, 17:00)
Real Betis – Athletic Bilbao (31 Agosto 2025, 19:00)
Espanyol – Osasuna (31 Agosto 2025, 19:30)
Rayo Vallecano – Barcelona (31 Agosto 2025, 21:30)

FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (1-1, -0.20 unità)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

,
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
