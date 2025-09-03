In testa al campionato di calcio spagnolo ci sono Real Madrid e Athletic Bilbao dopo la frenata del Barcellona, ma ad essere in crisi davvero è L’Atletico Madrid che non si è ancora sbloccato col la prima vittoria in questa stagione 2025-2026 de La Liga. Quote Antepost Liga 3 settembre 2025.

Real Madrid bene, il Barca frena, l’Atletico è in crisi

La terza giornata della Liga 2025-26, andata in scena tra venerdì 29 e domenica 31 agosto, ha già iniziato a delineare i primi verdetti e a regalare sorprese. Il Real Madrid mantiene un percorso netto, conquistando la terza vittoria in altrettante partite. I Blancos hanno superato in casa per 2-1 un combattivo RCD Mallorca, assicurandosi la vetta della classifica con 9 punti in coabitazione con l’Athletic Bilbao. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che lancia un primo segnale di forza al campionato.

Domenica sera è arrivato invece il primo stop per il Barcellona di Hansi Flick, fermato sull’1-1 in casa del Rayo Vallecano. I catalani erano passati in vantaggio al 40′ con un calcio di rigore trasformato da Lamine Yamal, ma i padroni di casa non si sono arresi, trovando il meritato pareggio al 67′ con Fran Perez. Il Rayo ha disputato un’ottima partita, rendendosi pericoloso in più occasioni e costringendo il portiere blaugrana Joan Garcia a diversi interventi decisivi per salvare il risultato. Per il Barça si tratta dei primi punti persi in stagione, un pareggio dal sapore amaro che lo lascia a quota 7 in classifica.

Continua il momento nero per l’Atlético de Madrid. I Colchoneros non sono andati oltre l’1-1 sul campo del Deportivo Alavés, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Con soli 2 punti in tre partite, la squadra di Simeone si ritrova relegata nella parte bassa della classifica, in una deludente 17ª posizione e ancora a secco di vittorie.

L’Athletic Club si conferma la grande sorpresa di questo avvio di stagione. I baschi hanno espugnato per 2-1 il campo del Real Betis, agganciando il Real Madrid in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti.

Vittoria roboante per il Valencia, che nell’anticipo del venerdì ha travolto il Getafe con un netto 3-0, con l’ultimo gol siglato da Hugo Duro nei minuti di recupero. Successi importanti anche per il Siviglia, che ha vinto 2-0 in casa del Girona, e per l’Espanyol, che ha battuto di misura l’Osasuna per 1-0.

Da segnalare la sorprendente vittoria casalinga del neopromosso Real Oviedo, che ha avuto la meglio sulla Real Sociedad per 1-0, infliggendo ai baschi un’altra delusione e lasciandoli, come i cugini dell’Atlético, a soli 2 punti in classifica.

Tutti i risultati della 3° giornata di Liga

Elche CF vs Levante UD 2 – 0

Valencia CF vs Getafe CF 3 – 0

Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid 1 – 1

Real Oviedo vs Real Sociedad 1 – 0

Girona FC vs Sevilla FC 0 – 2

Real Madrid vs RCD Mallorca 2 – 1

Celta Vigo vs Villarreal CF 1 – 1

Real Betis vs Athletic Club 1 – 2

RCD Espanyol vs CA Osasuna 1 – 0

Rayo Vallecano vs FC Barcelona 1 – 1

Dopo tre turni, la classifica vede una coppia al comando formata da Real Madrid e Athletic Bilbao. Seguono a stretto giro Villarreal, Barcellona ed Espanyol con 7 punti. In coda, restano a zero punti Levante e Girona, mentre preoccupa la situazione di Atlético Madrid e Real Sociedad, ferme a 2 punti nelle retrovie.

Quote Antepost Liga 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Liga2025-2026.

