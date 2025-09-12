Il campionato di calcio spagnolo torna con una lunga 4° giornata de La Liga che inizierà con l’anticipo di venerdì 12 settembre, per continuare fino al posticipo di lunedì 15. Il grosso dei match sono ovviamente programmati nel weekend, tra cui la sfida di sabato su cui ci concentriamo col Pronostico Real Sociedad-Real Madrid 13 settembre 2025.
Pronostico Real Sociedad-Real Madrid 13 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre
Andiamo a vedere l’analisi di Real Sociedad-Real Madrid, match della 4° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio spagnolo.
San Sebastián ospita uno dei grandi classici della Liga. La Real Sociedad ha cominciato con il freno a mano tirato, appena 2 punti e la sensazione di non aver ancora espresso il proprio vero potenziale. Davanti al proprio pubblico però la squadra basca sa trasformarsi e a dare il massimo, specialmente in appuntamenti di cartello e contro top team come quello che ci attende questo sabato.
Il Real Madrid si presenta a punteggio pieno, 9 punti e la consapevolezza di essere già solido in difesa e incisivo in attacco anche se come detto l’Anoeta resta campo difficile, capace di ribaltare equilibri.
Probabili Formazioni Real Sociedad-Real Madrid
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Kubo, Marin, Gorrotzategi, Barrenetxea; Oyazarbal, Oskarsson.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alezander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
Guida TV La Liga: dove vedere Real Sociedad-Real Madrid?
La sfida Real Sociedad-Real Madrid, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN.
Migliori quote su Real Sociedad-Real Madrid
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Ospiti nettamente favoriti, i Blancos si giocano @1.62 su Marathonbet, con la vittoria dei baschi che sale fino @5.50 su Sisal e il pareggio @4.10 su Starvegas.
Le nostre scommesse Real Sociedad-Real Madrid di Liga
Il Real Sociedad arriva dalla sconfitta a Oviedo in cui non è riuscita a segnare, ma prima i baschi avevano segnato 3 gol nelle precedenti 2 partite, entrambe pareggiate. Il Real Madrid ha vinto contro il Maiorca in casa prima della sosta, ma un gol l’ha concesso nel 2-1 finale. Nel match alla Reale Arena di San Sebastian i padroni di casa almeno un gollettino potrebbero segnarlo, ma il reparto difensivo appare troppo debole per fermare le Merengues, quindi consigliamo un match con entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.80.
Risultato Esatto Real Sociedad-Real Madrid
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-3.
Turno completo 4° giornata La Liga e risultati free pick
Vediamo tutte le sfide che ci aspettano nei prossimi giorni del campionato di calcio spagnolo e le analisi dei big match iniziando da Barcelona-Valencia. Il Camp Nou non è ancora pronto e così la sfida si giocherà in uno stadio da appena seimila posti, il ‘Johan Cruyff’ di San Joan Despì. Valencia arriva con qualche spunto interessante, vuole restare vicino alle zone europee. Occasione quindi per Barcelona per dimostrare che può far valere il fattore campo anche fuori dal Camp Nou.
Passiamo ad Atlético Madrid-Villarreal. L’Atlético ha cominciato male, con due soli punti e una classifica che racconta più difficoltà che certezze. I colchoneros si trovano davanti a un bivio già alla quarta giornata: vincere per rimettersi in corsa o scivolare in una crisi che peserebbe sull’intero ambiente. Il Villarreal arriva invece con entusiasmo e convinzione, forte dei suoi 7 punti e di un attacco che ha dato prova di grande prolificità. È una squadra in crescita, con idee chiare, che in questo inizio ha trovato ritmo e solidità. Andare al Metropolitano e strappare punti significherebbe certificare la candidatura per le posizioni di vertice, oltre a infliggere un colpo pesante a una rivale storica. L’atmosfera sarà carica, e il confronto mette faccia a faccia due stati d’animo opposti: la necessità di reagire dell’Atlético contro la voglia di confermarsi del Villarreal.
Programma 4° giornata
Siviglia vs Elche
Getafe vs Real Oviedo
Real Sociedad vs Real Madrid
Athletic Bilbao vs Alaves
Atletico Madrid vs Villarreal
Celta Vigo vs Girona
Levante vs Betis
Osasuna vs Rayo Vallecano
Barcellona vs Valencia
Espanyol vs Maiorca
Classifica completa
- Real Madrid 9 punti
- Athletic Bilbao 9 punti
- Villarreal 7 punti
- Espanyol 7 punti
- Barcelona 7 punti
- Getafe 6 punti
- Elche 5 punti
- Real Betis 5 punti
- Valencia 4 punti
- Alavés 4 punti
- Rayo Vallecano 4 punti
- Sevilla 3 punti
- Osasuna 3 punti
- Celta Vigo 3 punti
- Oviedo 3 punti
- Atlético Madrid 2 punti
- Real Sociedad 2 punti
- Mallorca 1 punto
- Levante 0 punti
- Girona 0 punti
FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (1-2, -1.20 unità)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.