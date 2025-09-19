Da venerdì 19 a domenica 21 settembre si gioca la 5° giornata de La Liga spagnola 2025-2026. Il Real Madrid sfida l’Espanyol mentre il Barcellona chiuderà il turno contro il Getafe ma noi ci concentriamo sul Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025.

Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Osasuna, match della 5° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio spagnolo.

Dopo le prime 2 vittorie in campionato il Villarreal ha raccolto solo un punto nelle successive 2 giornate, perdendo l’ultima 0-2 a Madrid contro l’Atletico. Il Sottomarino giallo ha giocato in settimana anche in Champions, un esordio perdente in trasferta a Londra, ma nello 0-1 finale contro il Tottenham la squadra di Marcelino non si è comportata per nulla male.

L’Osasuna ha alternato una sconfitta ad una vittoria nelle prime 4 giornate di Liga. Ha vinto le 2 partite in casa, ma il rendimento in trasferta è ancora negativo con un doppio ko.

Probabili Formazioni Villarreal-Osasuna

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Partey, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Osasuna (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Beretones; Oroz, Munoz, Budimir. Allenatore: Lisci.

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Osasuna?

Puoi vedere Villarreal-Osasuna così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote su Villarreal-Osasuna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorito @1.60 su Marathonbet mentre l’Osasuna si gioca @5.50 su Sisal, col pareggio @4.10 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Villarreal-Osasuna di Liga

Secondo noi il fattore campo farà la differenza, come la voglia di tornare alla vittoria per il Sottomarino Giallo. L’Osasuna potrà perdere la 3° trasferta, giochiamo VITTORIA VILLARREAL @1.60.

Risultato Esatto e marcatori Villarreal-Osasuna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 0-2.

Turno completo 5° giornata Liga e risultati free pick

La Liga spagnola entra nel quinto turno con una classifica che vede il Real Madrid (12) in testa a punteggio pieno, seguito dal Barcellona (10) e dall’Espanyol (10). Subito dietro spingono Getafe (9) e Athletic Bilbao (9), mentre in coda soffrono Levante (1), Mallorca (1) e Girona (1).

La giornata si apre venerdì con Betis-Real Sociedad, entrambe a caccia di riscatto dopo un avvio deludente mentre sabato i riflettori saranno puntati sul confronto delle 16:15: Real Madrid-Espanyol. La capolista ha vinto tutte le partite, ma l’Espanyol è la rivelazione di inizio stagione e sogna il colpo grosso al Bernabéu. Domenica il gran finale è al Camp Nou: Barcellona-Getafe. I blaugrana inseguono il Real, ma il Getafe è partito forte e può trasformarsi nella mina vagante della giornata.

PROGRAMMA COMPLETO 5° GIORNATA LA LIGA

Venerdì 19 settembre 2025

Betis – Real Sociedad (21:00)

Sabato 20 settembre 2025

Girona – Levante (14:00)

Real Madrid – Espanyol (16:15)

Villarreal – Osasuna (18:30)

Alavés – Siviglia (18:30)

Valencia – Athletic Bilbao (21:00)

Domenica 21 settembre 2025

Rayo Vallecano – Celta Vigo (14:00)

Mallorca – Atlético Madrid (16:15)

Elche – Real Oviedo (18:30)

Barcellona – Getafe (21:00)

FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (2-2, -0.40 unità)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.