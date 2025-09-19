Pronostico Villarreal-Osasuna: formazioni, guida tv, quote e pronostici 5° giornata di Liga del 20-09-2025

Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025
Pronostici Liga
Avatar
di
19 Settembre 2025

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre si gioca la 5° giornata de La Liga spagnola 2025-2026. Il Real Madrid sfida l’Espanyol mentre il Barcellona chiuderà il turno contro il Getafe ma noi ci concentriamo sul Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025.

Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Osasuna, match della 5° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio spagnolo.

Dopo le prime 2 vittorie in campionato il Villarreal ha raccolto solo un punto nelle successive 2 giornate, perdendo l’ultima 0-2 a Madrid contro l’Atletico. Il Sottomarino giallo ha giocato in settimana anche in Champions, un esordio perdente in trasferta a Londra, ma nello 0-1 finale contro il Tottenham la squadra di Marcelino non si è comportata per nulla male.

L’Osasuna ha alternato una sconfitta ad una vittoria nelle prime 4 giornate di Liga. Ha vinto le 2 partite in casa, ma il rendimento in trasferta è ancora negativo con un doppio ko.

Probabili Formazioni Villarreal-Osasuna

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Partey, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Osasuna (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Beretones; Oroz, Munoz, Budimir. Allenatore: Lisci.

Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025

Pronostico Villarreal-Osasuna 20 settembre 2025

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Osasuna?

Puoi vedere Villarreal-Osasuna così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote su Villarreal-Osasuna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorito @1.60 su Marathonbet mentre l’Osasuna si gioca @5.50 su Sisal, col pareggio @4.10 su Goldbet.

Villarreal-Osasuna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.604.005.75
1.604.205.25
1.574.005.40
1.574.005.25
1.574.105.50

Le nostre scommesse su Villarreal-Osasuna di Liga

Secondo noi il fattore campo farà la differenza, come la voglia di tornare alla vittoria per il Sottomarino Giallo. L’Osasuna potrà perdere la 3° trasferta, giochiamo VITTORIA VILLARREAL @1.60.

Risultato Esatto e marcatori Villarreal-Osasuna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 0-2.

Turno completo 5° giornata Liga e risultati free pick

La Liga spagnola entra nel quinto turno con una classifica che vede il Real Madrid (12) in testa a punteggio pieno, seguito dal Barcellona (10) e dall’Espanyol (10). Subito dietro spingono Getafe (9) e Athletic Bilbao (9), mentre in coda soffrono Levante (1), Mallorca (1) e Girona (1).

La giornata si apre venerdì con Betis-Real Sociedad, entrambe a caccia di riscatto dopo un avvio deludente mentre sabato i riflettori saranno puntati sul confronto delle 16:15: Real Madrid-Espanyol. La capolista ha vinto tutte le partite, ma l’Espanyol è la rivelazione di inizio stagione e sogna il colpo grosso al Bernabéu. Domenica il gran finale è al Camp Nou: Barcellona-Getafe. I blaugrana inseguono il Real, ma il Getafe è partito forte e può trasformarsi nella mina vagante della giornata.

PROGRAMMA COMPLETO 5° GIORNATA LA LIGA

Venerdì 19 settembre 2025

  • Betis – Real Sociedad (21:00)

Sabato 20 settembre 2025

  • Girona – Levante (14:00)
  • Real Madrid – Espanyol (16:15)
  • Villarreal – Osasuna (18:30)
  • Alavés – Siviglia (18:30)
  • Valencia – Athletic Bilbao (21:00)

Domenica 21 settembre 2025

  • Rayo Vallecano – Celta Vigo (14:00)
  • Mallorca – Atlético Madrid (16:15)
  • Elche – Real Oviedo (18:30)
  • Barcellona – Getafe (21:00)

FREE PICK SINGOLE LA LIGA 26-25 (2-2, -0.40 unità)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici La Liga, 4° giornata del campionato di calcio spagnolo con free pick su Real Sociedad-Real Madrid
Pronostici Liga
Pronostici La Liga, 4° giornata del campionato di calcio spagnolo con free pick su Real Sociedad-Real Madrid
12 Settembre 2025
Pronostici La Liga 2025-2026: comandano Real Madrid e Athletic Bilbao. Frena il Barcellona, crisi per l’Atletico Madrid
Pronostici Liga
Pronostici La Liga 2025-2026: comandano Real Madrid e Athletic Bilbao. Frena il Barcellona, crisi per l’Atletico Madrid
3 Settembre 2025
Pronostico Alaves-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e scommesse sulla 3° giornata di Liga spagnola
Pronostici Liga
Pronostico Alaves-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e scommesse sulla 3° giornata di Liga spagnola
29 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.