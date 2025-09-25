Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: formazioni, analisi, quote e scommesse 7° giornata di Liga

Pronostici Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025
Pronostici Liga
Avatar
di
25 Settembre 2025

La Liga spagnola arriva da un turno infrasettimanale, ma nel fine settimana è nuovamente in campo con la 7° giornata del campionato di calcio iberico. Andiamo a vedere le sfide che ci attendono con un focus particolare sul Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025.

Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Athletic Bilbao, match della 7° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Ottimo avvio stagionale del Villarreal che attualmente con 13 punti è al 2° posto, in coabitazione col Barca. Il Sottomarino giallo arriva da 2 vittorie su Osasuna e Siviglia, entrambe per 2-1.

Anche l’Athletic Bilbao era partito forte con 3 vittorie su 3, ma i baschi sono crollati con 2 sconfitte seguite dal 1-1 interno dello scorso turno contro il Girona per una squadra che ha rallentato ma rimane al 5° posto con 10 punti.

Pronostici Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025

Pronostici Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025

Probabili Formazioni Villarreal-Athletic Bilbao

Villarreal: Junior, Mourino, Veiga, Marin, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Solomon, Pepe, Mikautadze.

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Inigo Ruiz, Jauregizar, Williams, Sanchet, Navarro, Berenguer.

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Athletic Bilbao?

Villarreal-Athletic Bilbao si gioca sabato 27 settembre alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica e sarà visibile su DAZN.

Migliori quote su Villarreal-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorito @2.10 su Goldbet mentre l’Athletic si gioca @3.75 su Sisal, col pareggio @3.25 su Marathonbet.

Villarreal-Athletic Bilbao
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.053.253.75
2.103.253.70
2.053.203.60
2.053.253.65
2.103.153.65

Le nostre scommesse per Villarreal-Athletic Bilbao

Il Villarreal arriva da un doppio 2-1 mentre l’Athletic ha pareggiato 1-1 lo scorso turno, tutti match con entrambe le squadre a segno come ci aspettiamo da questa bella sfida al vertice del campionato di calcio spagnolo, la più interessante di questo weekend.

PRONOSTICO: GOL SI @1.77 ADMIRALBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Villarreal-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Le altre partite della 7° giornata di Liga e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata de La Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-09-25 alle 14.34.08.png

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (4-2, +0.91)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Villarreal-Osasuna: formazioni, guida tv, quote e pronostici 5° giornata di Liga del 20-09-2025
Pronostici Liga
Pronostico Villarreal-Osasuna: formazioni, guida tv, quote e pronostici 5° giornata di Liga del 20-09-2025
19 Settembre 2025
Pronostici La Liga, 4° giornata del campionato di calcio spagnolo con free pick su Real Sociedad-Real Madrid
Pronostici Liga
Pronostici La Liga, 4° giornata del campionato di calcio spagnolo con free pick su Real Sociedad-Real Madrid
12 Settembre 2025
Pronostici La Liga 2025-2026: comandano Real Madrid e Athletic Bilbao. Frena il Barcellona, crisi per l’Atletico Madrid
Pronostici Liga
Pronostici La Liga 2025-2026: comandano Real Madrid e Athletic Bilbao. Frena il Barcellona, crisi per l’Atletico Madrid
3 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.