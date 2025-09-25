La Liga spagnola arriva da un turno infrasettimanale, ma nel fine settimana è nuovamente in campo con la 7° giornata del campionato di calcio iberico. Andiamo a vedere le sfide che ci attendono con un focus particolare sul Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025.
Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Athletic Bilbao, match della 7° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Ottimo avvio stagionale del Villarreal che attualmente con 13 punti è al 2° posto, in coabitazione col Barca. Il Sottomarino giallo arriva da 2 vittorie su Osasuna e Siviglia, entrambe per 2-1.
Anche l’Athletic Bilbao era partito forte con 3 vittorie su 3, ma i baschi sono crollati con 2 sconfitte seguite dal 1-1 interno dello scorso turno contro il Girona per una squadra che ha rallentato ma rimane al 5° posto con 10 punti.
Probabili Formazioni Villarreal-Athletic Bilbao
Villarreal: Junior, Mourino, Veiga, Marin, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Solomon, Pepe, Mikautadze.
Athletic Bilbao: Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Inigo Ruiz, Jauregizar, Williams, Sanchet, Navarro, Berenguer.
Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Athletic Bilbao?
Villarreal-Athletic Bilbao si gioca sabato 27 settembre alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica e sarà visibile su DAZN.
Migliori quote su Villarreal-Athletic Bilbao
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorito @2.10 su Goldbet mentre l’Athletic si gioca @3.75 su Sisal, col pareggio @3.25 su Marathonbet.
|
Villarreal-Athletic Bilbao
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.05
|3.25
|3.75
|2.10
|3.25
|3.70
|2.05
|3.20
|3.60
|2.05
|3.25
|3.65
|2.10
|3.15
|3.65
Le nostre scommesse per Villarreal-Athletic Bilbao
Il Villarreal arriva da un doppio 2-1 mentre l’Athletic ha pareggiato 1-1 lo scorso turno, tutti match con entrambe le squadre a segno come ci aspettiamo da questa bella sfida al vertice del campionato di calcio spagnolo, la più interessante di questo weekend.
PRONOSTICO: GOL SI @1.77 ADMIRALBET
Risultato esatto e scommesse marcatori Villarreal-Athletic Bilbao
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.
Le altre partite della 7° giornata di Liga e resoconto free pick
Ecco la giornata completa della 7° giornata de La Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (4-2, +0.91)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.