La Liga spagnola arriva da un turno infrasettimanale, ma nel fine settimana è nuovamente in campo con la 7° giornata del campionato di calcio iberico. Andiamo a vedere le sfide che ci attendono con un focus particolare sul Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025.

Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Athletic Bilbao, match della 7° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Ottimo avvio stagionale del Villarreal che attualmente con 13 punti è al 2° posto, in coabitazione col Barca. Il Sottomarino giallo arriva da 2 vittorie su Osasuna e Siviglia, entrambe per 2-1.

Anche l’Athletic Bilbao era partito forte con 3 vittorie su 3, ma i baschi sono crollati con 2 sconfitte seguite dal 1-1 interno dello scorso turno contro il Girona per una squadra che ha rallentato ma rimane al 5° posto con 10 punti.

Probabili Formazioni Villarreal-Athletic Bilbao

Villarreal: Junior, Mourino, Veiga, Marin, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Solomon, Pepe, Mikautadze.

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Inigo Ruiz, Jauregizar, Williams, Sanchet, Navarro, Berenguer.

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Athletic Bilbao?

Villarreal-Athletic Bilbao si gioca sabato 27 settembre alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica e sarà visibile su DAZN.

Migliori quote su Villarreal-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorito @2.10 su Goldbet mentre l’Athletic si gioca @3.75 su Sisal, col pareggio @3.25 su Marathonbet.

Le nostre scommesse per Villarreal-Athletic Bilbao

Il Villarreal arriva da un doppio 2-1 mentre l’Athletic ha pareggiato 1-1 lo scorso turno, tutti match con entrambe le squadre a segno come ci aspettiamo da questa bella sfida al vertice del campionato di calcio spagnolo, la più interessante di questo weekend.

PRONOSTICO: GOL SI @1.77 ADMIRALBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Villarreal-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Le altre partite della 7° giornata di Liga e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata de La Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (4-2, +0.91)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.