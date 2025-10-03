Andiamo a vedere cosa ci attende nel fine settimana del calcio spagnolo con il programma dell’8° giornata di Liga, concentrandoci su uno dei big match principali, col Pronostico Real Madrid-Villarreal 4 ottobre 2025.

Pronostico Real Madrid-Villarreal 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Villarreal, match della 8° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Dopo le prime 6 vittorie in campionato, il Real Madrid ha perso lo scorso turno, proprio il derby della capitale contro l’Atletico, con i Blancos che sono stati superati per 2-5. Il Real si è poi sfogato in settimana in Europa, col netto 5-0 ai danni del Kairat Almaty in Champions League.

Il Villarreal arriva da 3 belle vittorie in campionato, un rendimento che ha fatto risalire il Sottomarino giallo al 3° posto ne La Liga, a -2 proprio dai Blancos. In caso di vittoria a sorpresa al Bernabeu il Villarreal potrebbe volare al 2° posto. La squadra di Marcelinho ha giocato anche in settimana, mercoledì, contro la Juve in Champions come ben sappiamo, con i bianconeri raggiunti sul 2-2 nel finale.

Probabili Formazioni Real Madrid-Villarreal

Real Madrid (4‑2‑3‑1): Lunin, Carvajal, Militao, Rudiger, Fran Garcia, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Villarreal (4‑4‑2): Conde, Fermeia, Bailly, Costa, Cardona, Yeremi Pino, Parejo, Gueye, Baena, Barry, Pepe.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Real Madrid-Villarreal?

Real Madrid e Villarreal sono in campo sabato 4 ottobre alle ore 21:00 dallo Stadio Bernabeu di Madrid, per la 7° giornata di Liga spagnola che potrai vedere in diretta su DAZN.

Migliori quote su Real Madrid-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Real Madrid favoriti con quota massima @1.47 su Goldbet mentre il successo del Villarreal sale fino @6 su Sisal, col pareggio @5.50 su Marathonbet.

Le nostre scommesse Real Madrid-Villarreal

Lo scorso anno doppio successo del Real Madrid contro il Villarreal, ma in nessun caso abbiamo visto più di 3 gol totali, col 2-0 dell’andata a Madrid e il 2-1 del ritorno in trasferta. Anche questa volta giochiamo su una partita da massimo 3 reti, come è stato nella maggioranza delle partite stagionali del Sottomarino giallo, tra campionato e Champions.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.80 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Real Madrid-Villarreal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 3-2.

Le altre partite della 8° giornata di Liga e free pick

Ecco la giornata completa della 8° giornata di Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Sabato sera alle 21:00, il Santiago Bernabéu ospiterà la partita più importante: Real Madrid-Villarreal. È uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del campionato. Il Real, secondo con 18 punti, cerca una reazione dopo la prima sconfitta stagionale subita nel derby della scorsa settimana, mentre il Villarreal, terzo a 16, arriva a Madrid forte della miglior difesa del campionato. Il vincitore si accrediterà come principale rivale del Barcellona per il titolo.

Domenica alle 16:15, il Barcellona capolista affronterà la complessa trasferta di Siviglia. I catalani, primi con 19 punti, metteranno alla prova il loro status sul campo di una squadra che, sebbene nona in classifica, in casa sa trasformarsi. Per il Barça è una classica “partita trappola”, un test cruciale per la tenuta mentale.

La classifica della Liga

Barcellona – 19 punti Real Madrid – 18 punti Villarreal – 16 punti Elche – 13 punti Atlético Madrid – 12 punti Betis – 12 punti Espanyol – 12 punti Getafe – 11 punti Siviglia – 10 punti Atletico Bilbao – 10 punti Alavés – 8 punti Valencia – 8 punti Osasuna – 7 punti Real Oviedo – 6 punti Levante – 5 punti Rayo Vallecano – 5 punti Celta Vigo – 5 punti Real Sociedad – 5 punti Mallorca – 5 punti Girona – 3 punti

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (4-3, -0.09)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.