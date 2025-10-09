Pronostici La Liga: il Barcellona perde a Siviglia, il Real Madrid è la nuova capolista del campionato di calcio spagnolo

Risultati Liga giornata 13
Pronostici Liga
Avatar
di
9 Ottobre 2025

Nell’ultimo turno del campionato spagnolo, prima della sosta per le Nazionali di calcio, il Barcellona perde a Siviglia, ne approfitta il Real Madrid che scavalca i rivali di sempre in classifica, e anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Liga. Aggiornamento La Liga 9 ottobre

Aggiornamento La Liga 9 ottobre: Real Madrid nuova capolista in Spagna

L’ottava giornata della Liga spagnola ha visto un vero e proprio ribaltone al vertice, con il Real Madrid che ha conquistato la vetta solitaria della classifica. I Blancos hanno offerto una prova di forza nello scontro diretto contro il Villarreal, vincendo per 3-1 e scavalcando tutti. Il sorpasso è stato reso possibile dal crollo del Barcellona, che guidava la classifica prima di questo turno.

I catalani hanno subito una pesante e inaspettata sconfitta per 4-1 sul campo del Siviglia, perdendo così il primato e la loro imbattibilità stagionale. Un risultato che cambia completamente l’inerzia del campionato. L’Atlético Madrid, nel frattempo, non è riuscito ad approfittarne pienamente, non andando oltre un pareggio per 1-1 in casa del Celta Vigo.

Aggiornamento La Liga 9 ottobre

Aggiornamento La Liga 9 ottobre

RISULTATI 8° GIORNATA LA LIGA

  • Osasuna vs. Getafe: 2-1
  • Real Oviedo vs. Levante: 0-2
  • Girona vs. Valencia: 2-1
  • Atletico Bilbao vs. Mallorca: 2-1
  • Real Madrid vs. Villarreal: 3-1
  • Alavés vs. Elche: 3-1
  • Siviglia vs. Barcellona: 4-1
  • Espanyol vs. Betis: 1-2
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano: 0-1
  • Celta Vigo vs. Atlético Madrid: 1-1

CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

  • Real Madrid – 21 punti
  • Barcellona – 19 punti
  • Villarreal – 16 punti
  • Betis – 15 punti
  • Atlético Madrid – 13 punti
  • Siviglia – 13 punti
  • Elche – 13 punti
  • Atletico Bilbao – 13 punti
  • Espanyol – 12 punti
  • Alavés – 11 punti
  • Getafe – 11 punti
  • Osasuna – 10 punti
  • Levante – 8 punti
  • Rayo Vallecano – 8 punti
  • Valencia – 8 punti
  • Celta Vigo – 6 punti
  • Real Oviedo – 6 punti
  • Girona – 6 punti
  • Real Sociedad – 5 punti
  • Mallorca – 5 punti

Quote Antepost La Liga 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2025-2026, il campionato di calcio spagnolo.

Screenshot 2025-10-09 alle 12.41.38.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici La Liga 8° giornata: quote, analisi e scommesse Real Madrid-Villarreal del 04-10-2025
Pronostici Liga
Pronostici La Liga 8° giornata: quote, analisi e scommesse Real Madrid-Villarreal del 04-10-2025
3 Ottobre 2025
Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao e 7° giornata di Liga col derby di Madrid, Atletico-Real
Pronostici Liga
Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao e 7° giornata di Liga col derby di Madrid, Atletico-Real
25 Settembre 2025
Pronostico Villarreal-Osasuna: formazioni, guida tv, quote e pronostici 5° giornata di Liga del 20-09-2025
Pronostici Liga
Pronostico Villarreal-Osasuna: formazioni, guida tv, quote e pronostici 5° giornata di Liga del 20-09-2025
19 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.