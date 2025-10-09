Nell’ultimo turno del campionato spagnolo, prima della sosta per le Nazionali di calcio, il Barcellona perde a Siviglia, ne approfitta il Real Madrid che scavalca i rivali di sempre in classifica, e anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Liga. Aggiornamento La Liga 9 ottobre

L’ottava giornata della Liga spagnola ha visto un vero e proprio ribaltone al vertice, con il Real Madrid che ha conquistato la vetta solitaria della classifica. I Blancos hanno offerto una prova di forza nello scontro diretto contro il Villarreal, vincendo per 3-1 e scavalcando tutti. Il sorpasso è stato reso possibile dal crollo del Barcellona, che guidava la classifica prima di questo turno.

I catalani hanno subito una pesante e inaspettata sconfitta per 4-1 sul campo del Siviglia, perdendo così il primato e la loro imbattibilità stagionale. Un risultato che cambia completamente l’inerzia del campionato. L’Atlético Madrid, nel frattempo, non è riuscito ad approfittarne pienamente, non andando oltre un pareggio per 1-1 in casa del Celta Vigo.

RISULTATI 8° GIORNATA LA LIGA

Osasuna vs. Getafe: 2-1

Real Oviedo vs. Levante: 0-2

Girona vs. Valencia: 2-1

Atletico Bilbao vs. Mallorca: 2-1

Real Madrid vs. Villarreal: 3-1

Alavés vs. Elche: 3-1

Siviglia vs. Barcellona: 4-1

Espanyol vs. Betis: 1-2

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano: 0-1

Celta Vigo vs. Atlético Madrid: 1-1

CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

Real Madrid – 21 punti

Barcellona – 19 punti

Villarreal – 16 punti

Betis – 15 punti

Atlético Madrid – 13 punti

Siviglia – 13 punti

Elche – 13 punti

Atletico Bilbao – 13 punti

Espanyol – 12 punti

Alavés – 11 punti

Getafe – 11 punti

Osasuna – 10 punti

Levante – 8 punti

Rayo Vallecano – 8 punti

Valencia – 8 punti

Celta Vigo – 6 punti

Real Oviedo – 6 punti

Girona – 6 punti

Real Sociedad – 5 punti

Mallorca – 5 punti

Quote Antepost La Liga 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2025-2026, il campionato di calcio spagnolo.

