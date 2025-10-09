Nell’ultimo turno del campionato spagnolo, prima della sosta per le Nazionali di calcio, il Barcellona perde a Siviglia, ne approfitta il Real Madrid che scavalca i rivali di sempre in classifica, e anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Liga. Aggiornamento La Liga 9 ottobre
L’ottava giornata della Liga spagnola ha visto un vero e proprio ribaltone al vertice, con il Real Madrid che ha conquistato la vetta solitaria della classifica. I Blancos hanno offerto una prova di forza nello scontro diretto contro il Villarreal, vincendo per 3-1 e scavalcando tutti. Il sorpasso è stato reso possibile dal crollo del Barcellona, che guidava la classifica prima di questo turno.
I catalani hanno subito una pesante e inaspettata sconfitta per 4-1 sul campo del Siviglia, perdendo così il primato e la loro imbattibilità stagionale. Un risultato che cambia completamente l’inerzia del campionato. L’Atlético Madrid, nel frattempo, non è riuscito ad approfittarne pienamente, non andando oltre un pareggio per 1-1 in casa del Celta Vigo.
RISULTATI 8° GIORNATA LA LIGA
- Osasuna vs. Getafe: 2-1
- Real Oviedo vs. Levante: 0-2
- Girona vs. Valencia: 2-1
- Atletico Bilbao vs. Mallorca: 2-1
- Real Madrid vs. Villarreal: 3-1
- Alavés vs. Elche: 3-1
- Siviglia vs. Barcellona: 4-1
- Espanyol vs. Betis: 1-2
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano: 0-1
- Celta Vigo vs. Atlético Madrid: 1-1
CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026
- Real Madrid – 21 punti
- Barcellona – 19 punti
- Villarreal – 16 punti
- Betis – 15 punti
- Atlético Madrid – 13 punti
- Siviglia – 13 punti
- Elche – 13 punti
- Atletico Bilbao – 13 punti
- Espanyol – 12 punti
- Alavés – 11 punti
- Getafe – 11 punti
- Osasuna – 10 punti
- Levante – 8 punti
- Rayo Vallecano – 8 punti
- Valencia – 8 punti
- Celta Vigo – 6 punti
- Real Oviedo – 6 punti
- Girona – 6 punti
- Real Sociedad – 5 punti
- Mallorca – 5 punti
Quote Antepost La Liga 2025-2026
Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2025-2026, il campionato di calcio spagnolo.
