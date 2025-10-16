Dal 17 al 20 ottobre torna il campionato di calcio spagnolo con la 9° giornata di Liga, e andiamo a vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni, concentrandoci in particolare sul match di domenica pomeriggio dallo Estadio de Balaídos di Vigo con Pronostico Celta-Real Sociedad
Pronostico Celta-Real Sociedad 19 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Real Sociedad, match della 9° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Il Celta Vigo non ha ancora vinto in stagione dopo le prime 8 giornate di campionato, ma ha un punto in più rispetto ai baschi, grazie a ben 6 pareggi e 2 sole sconfitte. Un altra X prima della pausa per le nazionali, col Celta che ha fermato sul 1-1 anche l’Atletico Madrid.
La Real Sociedad ha iniziato male la stagione, al momento è penultima con 5 punti e ha perso 4 delle ultime 5 giornate, anche se è arrivata anche una vittoria, al momento l’unica. I baschi prima della sosta hanno perso 0-1 in casa contro il Rayo Vallecano.
Probabili Formazioni Celta Vigo-Real Sociedad
Celta Vigo (3-4-2-1): Radu, Starfelt, Alonso, Rodrguez Galiano, Beltran, Rodriguez, Mingueza, Carreira, Swedberg. Jutgla. Iglesias.
Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro, Zubeldia, Aramburu Mejias, Caleta-Car, Gomez, Gorrotxategi, Soler, Mendez, Guendes, Barrenetxea, Oyarzabal.
Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Celta Vigo-Real Sociedad?
Puoi vedere Real Madrid-Celta Vigo così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Celta Vigo-Real Sociedad
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.15 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @3.50 su Goldbet, col pareggio @3.40 su Marathonbet.
|
Celta Vigo-Real Sociedad
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.15
|3.25
|3.40
|2.15
|3.40
|3.40
|2.10
|3.25
|3.35
|2.15
|3.35
|3.45
|2.10
|3.25
|3.50
Le nostre scommesse su Celta Vigo-Real Sociedad
La Real Sociedad è nei guai, partita molto male con soli 5 punti in 8 partite, al penultimo posto, e con un attacco fermo a 7 reti, le stesse che ha messo a segno il Celta Vigo che a sua volta ha problemi in fase realizzativa, e non a caso è la miglior squadra da Under della Liga (O/U 1-7) con 2.1 gol totali di media nelle partite di questa squadra mentre la Real Sociedad ha giocato 2 delle ultime 3 partite da Under 2.5 gol totali. Lo scorso anno doppio Under tra queste due formazioni che solo in 1 degli ultimi 6 precedenti sono arrivate al pelo a 3 reti.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori Celta Vigo-Real Sociedad
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.
Le altre partite della 9° giornata di Liga e free pick
Ecco la giornata completa della 9° giornata di Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (4-4, -1.09)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
