In Spagna nel fine settimana si gioca la 10° giornata di campionato de La Liga 2025-2026 e ovviamente la sfida più attesa è il grande Clasico iberico tra i Blancos e i Blaugrana su cui ci siamo soffermati per la nostra free pick. Pronostico Real Madrid-Barcellona 26 ottobre 2025.
Pronostico Real Madrid-Barcellona 26 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Barcellona, match della 10° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
E’ tempo di Clasico spagnolo, e il Real Madrid si presenta a questo appuntamento in testa al campionato con 24 punti, frutto di 8 vittorie e 1 sconfitta. I Blancos in settimana hanno vinto, ma faticando 1-0 contro la Juve in Champions.
Il Barcellona ha una vittoria in meno e un pareggio in più rispetto ai Blancos ed è al 2° posto con 2 punti di ritardo. Dopo lo scivolone a Siviglia (sconfitta 1-4), i blaugrana si sono prontamente ripresi contro il Girona, battuta non senza fatica nel 2-1 finale dello scorso turno di campionato.
Probabili Formazioni Real Madrid-Barcellona
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Tchouameni, Carreras; Valverde, Bellingham, Guler; Vinicius Jr, Mbappé, Mastantuono. Allenatore: Alonso.
Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Bardghji; Rashford. Allenatore: Flick.
Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Real Madrid-Barcellona?
Real Madrid-Barcellona, in programma domenica 26 ottobre alle 16:15, è trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Italia 1. Come tutte le gare della Liga, El Clasico si può seguire su DAZN.
Migliori quote per Real Madrid-Barcellona
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Real Madrid-Barcellona
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.95
|4.10
|3.30
|2.00
|3.90
|3.05
|1.95
|4.00
|3.10
|2.00
|4.00
|3.10
|1.95
|4.20
|3.35
Le nostre scommesse su Real Madrid-Barcellona
Il Barcellona arriva dal 6-1 in Champions con cui ha travolto l’Olympiakos, mentre come detto il Real ha faticato nel 1-0 di misura contro la Juve in settimana. Negli ultimi 4 Classici spagnoli abbiamo sempre visto almeno 4 reti totali, questa volta puntiamo Under con somma gol asiatica che in caso di un altra sfida da 4 reti ci darà mezzo rimborso sulla puntata. Parliamo dei due migliori attacchi della stagione ma anche due delle migliori difese.
PRONOSTICO: UNDER 3.75 @1.88
Risultato esatto e scommesse marcatori Real Madrid-Barcellona
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 2-3.
Le altre partite della 10° giornata di Liga e free pick
Ecco la giornata completa della 10° giornata di Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (5-4, -0.21)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
