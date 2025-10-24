In Spagna nel fine settimana si gioca la 10° giornata di campionato de La Liga 2025-2026 e ovviamente la sfida più attesa è il grande Clasico iberico tra i Blancos e i Blaugrana su cui ci siamo soffermati per la nostra free pick. Pronostico Real Madrid-Barcellona 26 ottobre 2025.

Pronostico Real Madrid-Barcellona 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Barcellona, match della 10° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

E’ tempo di Clasico spagnolo, e il Real Madrid si presenta a questo appuntamento in testa al campionato con 24 punti, frutto di 8 vittorie e 1 sconfitta. I Blancos in settimana hanno vinto, ma faticando 1-0 contro la Juve in Champions.

Il Barcellona ha una vittoria in meno e un pareggio in più rispetto ai Blancos ed è al 2° posto con 2 punti di ritardo. Dopo lo scivolone a Siviglia (sconfitta 1-4), i blaugrana si sono prontamente ripresi contro il Girona, battuta non senza fatica nel 2-1 finale dello scorso turno di campionato.

Probabili Formazioni Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Tchouameni, Carreras; Valverde, Bellingham, Guler; Vinicius Jr, Mbappé, Mastantuono. Allenatore: Alonso.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Bardghji; Rashford. Allenatore: Flick.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Real Madrid-Barcellona?

Real Madrid-Barcellona, in programma domenica 26 ottobre alle 16:15, è trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Italia 1. Come tutte le gare della Liga, El Clasico si può seguire su DAZN.

Migliori quote per Real Madrid-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Real Madrid-Barcellona

Il Barcellona arriva dal 6-1 in Champions con cui ha travolto l’Olympiakos, mentre come detto il Real ha faticato nel 1-0 di misura contro la Juve in settimana. Negli ultimi 4 Classici spagnoli abbiamo sempre visto almeno 4 reti totali, questa volta puntiamo Under con somma gol asiatica che in caso di un altra sfida da 4 reti ci darà mezzo rimborso sulla puntata. Parliamo dei due migliori attacchi della stagione ma anche due delle migliori difese.

PRONOSTICO: UNDER 3.75 @1.88

Risultato esatto e scommesse marcatori Real Madrid-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 2-3.

Le altre partite della 10° giornata di Liga e free pick

Ecco la giornata completa della 10° giornata di Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (5-4, -0.21)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

