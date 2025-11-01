Villarreal-Rayo Vallecano e le scommesse sull’11° giornata di Liga spagnola dal 31 ottobre al 3 novembre

Pronostico Villarreal-Vallecano 1 novembre 2025
30 Ottobre 2025

In Spagna in arrivo un turno spezzatino, un 11° giornata di Liga 2025-2026 che inizia già venerdì’ con l’anticipo Getafe-Girona e che continuerà per il weekend e fino a lunedì col posticipo Oviedo-Osasuna anche se per la scommessa di questo turno del campionato di calcio spagnolo ci concentriamo sul Pronostico Villarreal-Vallecano 1 novembre 2025.

Pronostico Villarreal-Vallecano 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Rayo Vallecano, match della 11° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Villarreal è attualmente terzo in Liga, segnale di una stagione fin qui promettente: dopo dieci giornate, sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, con una differenza reti di +8 frutto di 18 gol fatti e 10 subiti. Il Sottomarino giallo mantiene numeri solidi davanti al proprio pubblico: imbattuto in 17 delle ultime 20 gare di Liga e vittorioso in metà degli impegni casalinghi nella competizione. Notevole anche la tenuta difensiva: porta inviolata nel 50% delle ultime 12 partite interne di campionato. In attacco non manca la capacità di strappare il risultato, con successi per almeno due gol di scarto nel 42% delle ultime 12 sfide casalinghe di Liga.

Il Rayo Vallecano è ottavo con un ruolino in perfetto equilibrio: quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in dieci gare, 12 reti realizzate e 10 incassate per un +2 complessivo. Per il Rayo Vallecano, l’andamento esterno recente è un punto di forza: imbattuto in 5 delle ultime 6 gare tra tutte le competizioni e quattro clean sheet nelle ultime dieci trasferte. Le tendenze di campionato, però, raccontano anche qualche fatica lontano da Vallecas: niente vittorie in 10 delle ultime 12 uscite esterne di Liga. Negli ultimi mesi, comunque, la squadra ha mostrato maggiore tenuta, rimanendo imbattuta in 9 delle ultime 11 gare di campionato fuori casa.

Pronostico Villarreal-Vallecano 1 novembre 2025

Probabili formazioni Villarreal-Rayo Vallecano

Villarreal:  Arnau Tenas, Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Nicolas Pépé.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathé Ismaël Ciss, Josep Chavarría, Unai López, Óscar Valentín, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge de Frutos, Alemão.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Villarreal-Rayo Vallecano?

Puoi vedere Villarreal-Rayo Vallecano, in campo sabato 1 novembre dalle ore 14:00, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand

Migliori quote per Villarreal-Rayo Vallecano

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Villarreal-Rayo Vallecano
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.673.755.00
1.703.805.00
1.673.754.70
1.653.854.85
1.653.854.85

Le nostre scommesse su Villarreal-Rayo Vallecano

Gli ultimi sei confronti tra Villarreal e Rayo Vallecano sono stati equilibratissimi: due vittorie per parte e due pareggi. Un bilancio che racconta quanto poco ci sia tra le due quando si incrociano in Liga, e lo stato di forma lascia pensare a un altro risultato in bilico. In queste sei sfide abbiamo visto solo 2 Over. Il sottomarino giallo ha la seconda miglior difesa della Liga con 10 gol al passivo, proprio come il Rayo che ha segnato 3 Under nelle ultime 4 giornate. Nelle partite del Vallecano assistiamo a soli 2.2 gol totali di media.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.67 BET365

Risultato Finale esatto e scommesse marcatori Villarreal-Rayo Vallecano

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0.0.

Le altre partite della 11° giornata di Liga e free pick

Ecco la giornata completa della 11° giornata di Liga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-30 alle 15.24.36.png

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-4, +0.67)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
