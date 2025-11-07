Che ci crediate o meno la sfida di sabato alle ore 21:00 dal RCDE Stadium è il big match della 12° giornata di Liga spagnola. Vediamo il programma completo e il focus col Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre.
Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Villarreal , match della 12° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Espanyol al 6° posto con 18 punti, quindi in zona Europa, anche se dopo 2 vittorie nell’ultimo turno di campionato si è fermato nel 1-2 sul campo dell’Alaves. In casa l’Espanyol ha perso solo 1 volta (4-1-1).
Il Villarreal vola al 3° posto con 23 punti dopo un pareggio e le 2 vittorie recenti a Valencia (2-0) e contro il Rayo Vallecano (4-0) la settimana scorsa, in un altra prova convincente del sottomarino giallo che però si è fermato a sorpresa in Conference League questo giovedì, perdendo 0-1 sul campo del Pafos.
Probabili Formazioni Espanyol-Villarreal
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; Sanchez, Riedel, Cabrera, Romero; Jofre, Lozano, Expsoito, Roca; Milla, Jean. Allenatore: Gonzalez.
Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Partey, Moleiro; Mikautadze, Perez. Allenatore: Marcelino.
Guida TV Calcio: dove vedere Espanyol-Villarreal?
Puoi vedere Villarreal-Espanyol così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Espanyol-Villarreal
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Espanyol-Villarreal
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.90
|3.50
|2.40
|2.80
|3.50
|2.35
|2.80
|3.45
|2.35
|2.80
|3.55
|2.30
|2.85
|3.55
|2.35
Le nostre scommesse su Espanyol-Villarreal
Il Villarreal ha sempre battuto l’avversario negli ultimi 5 precedenti e l’ultima vittoria dell’Espanyol contro il sottomarino giallo è del gennaio 2020. Lo scorso anno al RCDE Stadium il Villarreal vinse 2-1, e anche per questo scontro andiamo con entrambe le squadre a segno. Gli ospiti hanno uno dei migliori attacchi di Liga con 22 gol in 11 partite, esattamente 2.0 di media a partita, mentre l’Espanyol ha segnato 10 dei suoi 15 gol totali in 6 partite in casa.
PRONOSTICO: GOL SI @1.62
Risultato esatto finale Espanyol-Villarreal
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.
Le altre partite della 12° giornata di Liga e free pick
Ecco la giornata completa della 12° giornata di Liga 2025-2026
- Venerdì 07 Novembre, 21:00
- Elche vs Real Sociedad
- Sabato 08 Novembre, 14:00
- Girona vs Alavés
- Sabato 08 Novembre, 16:15
- Siviglia vs Osasuna
- Sabato 08 Novembre, 18:30
- Atlético Madrid vs Levante
- Sabato 08 Novembre, 21:00
- Espanyol vs Villarreal
- Domenica 09 Novembre, 14:00
- Atletico Bilbao vs Real Oviedo
- Domenica 09 Novembre, 16:15
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Domenica 09 Novembre, 18:30
- Mallorca vs Getafe
- Valencia vs Betis
- Domenica 09 Novembre, 21:00
- Celta Vigo vs Barcellona
CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026
- Real Madrid – 30 punti
- Barcellona – 25 punti
- Villarreal – 23 punti
- Atlético Madrid – 22 punti
- Betis – 19 punti
- Espanyol – 18 punti
- Getafe – 17 punti
- Alavés – 15 punti
- Elche – 14 punti
- Rayo Vallecano – 14 punti
- Atletico Bilbao – 14 punti
- Celta Vigo – 13 punti
- Siviglia – 13 punti
- Real Sociedad – 12 punti
- Osasuna – 11 punti
- Levante – 9 punti
- Mallorca – 9 punti
- Valencia – 9 punti
- Real Oviedo – 8 punti
- Girona – 7 punti
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-5, -0.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.