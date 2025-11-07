Che ci crediate o meno la sfida di sabato alle ore 21:00 dal RCDE Stadium è il big match della 12° giornata di Liga spagnola. Vediamo il programma completo e il focus col Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre.

Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Villarreal , match della 12° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Espanyol al 6° posto con 18 punti, quindi in zona Europa, anche se dopo 2 vittorie nell’ultimo turno di campionato si è fermato nel 1-2 sul campo dell’Alaves. In casa l’Espanyol ha perso solo 1 volta (4-1-1).

Il Villarreal vola al 3° posto con 23 punti dopo un pareggio e le 2 vittorie recenti a Valencia (2-0) e contro il Rayo Vallecano (4-0) la settimana scorsa, in un altra prova convincente del sottomarino giallo che però si è fermato a sorpresa in Conference League questo giovedì, perdendo 0-1 sul campo del Pafos.

Probabili Formazioni Espanyol-Villarreal

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; Sanchez, Riedel, Cabrera, Romero; Jofre, Lozano, Expsoito, Roca; Milla, Jean. Allenatore: Gonzalez.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Partey, Moleiro; Mikautadze, Perez. Allenatore: Marcelino.

Guida TV Calcio: dove vedere Espanyol-Villarreal?

Puoi vedere Villarreal-Espanyol così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Espanyol-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Espanyol-Villarreal

Il Villarreal ha sempre battuto l’avversario negli ultimi 5 precedenti e l’ultima vittoria dell’Espanyol contro il sottomarino giallo è del gennaio 2020. Lo scorso anno al RCDE Stadium il Villarreal vinse 2-1, e anche per questo scontro andiamo con entrambe le squadre a segno. Gli ospiti hanno uno dei migliori attacchi di Liga con 22 gol in 11 partite, esattamente 2.0 di media a partita, mentre l’Espanyol ha segnato 10 dei suoi 15 gol totali in 6 partite in casa.

PRONOSTICO: GOL SI @1.62

Risultato esatto finale Espanyol-Villarreal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Le altre partite della 12° giornata di Liga e free pick

Ecco la giornata completa della 12° giornata di Liga 2025-2026

Venerdì 07 Novembre, 21:00 Elche vs Real Sociedad

Sabato 08 Novembre, 14:00 Girona vs Alavés

Sabato 08 Novembre, 16:15 Siviglia vs Osasuna

Sabato 08 Novembre, 18:30 Atlético Madrid vs Levante

Sabato 08 Novembre, 21:00 Espanyol vs Villarreal

Domenica 09 Novembre, 14:00 Atletico Bilbao vs Real Oviedo

Domenica 09 Novembre, 16:15 Rayo Vallecano vs Real Madrid

Domenica 09 Novembre, 18:30 Mallorca vs Getafe Valencia vs Betis

Domenica 09 Novembre, 21:00 Celta Vigo vs Barcellona



CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

Real Madrid – 30 punti Barcellona – 25 punti Villarreal – 23 punti Atlético Madrid – 22 punti Betis – 19 punti Espanyol – 18 punti Getafe – 17 punti Alavés – 15 punti Elche – 14 punti Rayo Vallecano – 14 punti Atletico Bilbao – 14 punti Celta Vigo – 13 punti Siviglia – 13 punti Real Sociedad – 12 punti Osasuna – 11 punti Levante – 9 punti Mallorca – 9 punti Valencia – 9 punti Real Oviedo – 8 punti Girona – 7 punti

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-5, -0.33)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

