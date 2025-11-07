Pronostico Espanyol-Villarreal: probabilí formazioni, guida tv, quote e scommesse 12° giornata di Liga spagnola

Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre
Pronostici Liga
Avatar
di
7 Novembre 2025

Che ci crediate o meno la sfida di sabato alle ore 21:00 dal RCDE Stadium è il big match della 12° giornata di Liga spagnola. Vediamo il programma completo e il focus col Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre.

Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Villarreal , match della 12° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Espanyol al 6° posto con 18 punti, quindi in zona Europa, anche se dopo 2 vittorie nell’ultimo turno di campionato si è fermato nel 1-2 sul campo dell’Alaves. In casa l’Espanyol ha perso solo 1 volta (4-1-1).

Il Villarreal vola al 3° posto con 23 punti dopo un pareggio e le 2 vittorie recenti a Valencia (2-0) e contro il Rayo Vallecano (4-0) la settimana scorsa, in un altra prova convincente del sottomarino giallo che però si è fermato a sorpresa in Conference League questo giovedì, perdendo 0-1 sul campo del Pafos.

Probabili Formazioni Espanyol-Villarreal

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; Sanchez, Riedel, Cabrera, Romero; Jofre, Lozano, Expsoito, Roca; Milla, Jean. Allenatore: Gonzalez.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Partey, Moleiro; Mikautadze, Perez. Allenatore: Marcelino.

Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre

Pronostico Espanyol-Villarreal 8 novembre

Guida TV Calcio: dove vedere Espanyol-Villarreal?

Puoi vedere Villarreal-Espanyol così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Espanyol-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Espanyol-Villarreal
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.903.502.40
2.803.502.35
2.803.452.35
2.803.552.30
2.853.552.35

Le nostre scommesse su Espanyol-Villarreal

Il Villarreal ha sempre battuto l’avversario negli ultimi 5 precedenti e l’ultima vittoria dell’Espanyol contro il sottomarino giallo è del gennaio 2020. Lo scorso anno al RCDE Stadium il Villarreal vinse 2-1, e anche per questo scontro andiamo con entrambe le squadre a segno. Gli ospiti hanno uno dei migliori attacchi di Liga con 22 gol in 11 partite, esattamente 2.0 di media a partita, mentre l’Espanyol ha segnato 10 dei suoi 15 gol totali in 6 partite in casa.

PRONOSTICO: GOL SI @1.62

Risultato esatto finale Espanyol-Villarreal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Le altre partite della 12° giornata di Liga e free pick

Ecco la giornata completa della 12° giornata di Liga 2025-2026 

  • Venerdì 07 Novembre, 21:00
    • Elche vs Real Sociedad
  • Sabato 08 Novembre, 14:00
    • Girona vs Alavés
  • Sabato 08 Novembre, 16:15
    • Siviglia vs Osasuna
  • Sabato 08 Novembre, 18:30
    • Atlético Madrid vs Levante
  • Sabato 08 Novembre, 21:00
    • Espanyol vs Villarreal
  • Domenica 09 Novembre, 14:00
    • Atletico Bilbao vs Real Oviedo
  • Domenica 09 Novembre, 16:15
    • Rayo Vallecano vs Real Madrid
  • Domenica 09 Novembre, 18:30
    • Mallorca vs Getafe
    • Valencia vs Betis
  • Domenica 09 Novembre, 21:00
    • Celta Vigo vs Barcellona

CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

  1. Real Madrid – 30 punti
  2. Barcellona – 25 punti
  3. Villarreal – 23 punti
  4. Atlético Madrid – 22 punti
  5. Betis – 19 punti
  6. Espanyol – 18 punti
  7. Getafe – 17 punti
  8. Alavés – 15 punti
  9. Elche – 14 punti
  10. Rayo Vallecano – 14 punti
  11. Atletico Bilbao – 14 punti
  12. Celta Vigo – 13 punti
  13. Siviglia – 13 punti
  14. Real Sociedad – 12 punti
  15. Osasuna – 11 punti
  16. Levante – 9 punti
  17. Mallorca – 9 punti
  18. Valencia – 9 punti
  19. Real Oviedo – 8 punti
  20. Girona – 7 punti

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-5, -0.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Villarreal-Rayo Vallecano e le scommesse sull’11° giornata di Liga spagnola dal 31 ottobre al 3 novembre
Pronostici Liga
Villarreal-Rayo Vallecano e le scommesse sull’11° giornata di Liga spagnola dal 31 ottobre al 3 novembre
30 Ottobre 2025
Pronostici Liga 10° giornata: analisi, quote e scommesse sul Clasico tra Real Madrid-Barcellona del 26-20-2025
Pronostici Liga
Pronostici Liga 10° giornata: analisi, quote e scommesse sul Clasico tra Real Madrid-Barcellona del 26-20-2025
24 Ottobre 2025
Celta Vigo-Real Sociedad: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sulla 9° giornata di Liga Spagnola
Pronostici Liga
Celta Vigo-Real Sociedad: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sulla 9° giornata di Liga Spagnola
16 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.