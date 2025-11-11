Nell’ultimo turno del campionato di calcio spagnolo prima della pausa, il Real Madrid rallenta col lo 0-0 sul Rayo, mentre il Barcellona vince e si riporta a -3 dai Blancos, ma le quote antepost della Liga 2025-2026 rimangono nettamente dalla parte del Real. Aggiornamento Liga 11 novembre.

Aggiornamento Liga 11 novembre: continua il testa a testa Real-Barca

La Liga va in pausa col solito testa a testa di Real Madrid e Barcellona che monopolizzano il campionato di calcio spagnolo. L’ultimo weekend è servito a definire i ruoli: il Real Madrid, leader, ha mostrato qualche crepa, con i Blancos che sono stati bloccati sullo 0-0 in casa del Rayo Vallecano e il Campo de Futbol de Vallecas si è confermato un fortino, uno stadio dove né il Real Madrid né il Barcellona sono riusciti a vincere in questa stagione.

Il Barcellona, secondo con 28 punti, affrontava una trasferta complessa a Vigo, in un clima di crescente pressione mediatica e tra le critiche dei tifosi per una stagione percepita come deludente. Proprio nel momento di massima difficoltà, la squadra ha risposto con la vittoria per 4-2 sul Celta. I catalani hanno rosicchiato due punti, portandosi a -3 dalla vetta e dando una risposta forte, sul campo, a chi si chiedeva se fossero ancora in grado di “prendere il Madrid”.

L’ultimo turno di campionato ha anche scavato un solco netto tra le prime quattro e il resto del gruppo. Il Villarreal (terzo, 26 punti) ha vinto 2-0 contro l’Espanyol, e l’Atlético Madrid (quarto, 25 punti) ha superato 3-1 il Levante. Contemporaneamente, il Real Betis (quinto, 20 punti) non è andato oltre l’1-1 con il Valencia. Questo incastro di risultati ha creato una spaccatura evidente: tra l’Atlético quarto e il Betis quinto ci sono ora 5 punti di distanza.

CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

Real Madrid – 31 punti Barcellona – 28 punti Villarreal – 26 punti Atlético Madrid – 25 punti Betis – 20 punti Espanyol – 18 punti Atlético Bilbao – 17 punti Getafe – 17 punti Siviglia – 16 punti Alavés – 15 punti Elche – 15 punti Rayo Vallecano – 15 punti Celta Vigo – 13 punti Real Sociedad – 13 punti Mallorca – 12 punti Osasuna – 11 punti Valencia – 10 punti Girona – 10 punti Levante – 9 punti Real Oviedo – 8 punti

Quote Antepost La Liga: Il Barca si avvicina in classifica, ma il Real continua a dominare in lavagna

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Liga spagnola 2025-2026.

