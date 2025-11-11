Pronostici La Liga: il Barcellona si avvicina in classifica ma il Real Madrid domina le lavagne delle quote antepost

11 Novembre 2025

Nell’ultimo turno del campionato di calcio spagnolo prima della pausa, il Real Madrid rallenta col lo 0-0 sul Rayo, mentre il Barcellona vince e si riporta a -3 dai Blancos, ma le quote antepost della Liga 2025-2026 rimangono nettamente dalla parte del Real. Aggiornamento Liga 11 novembre.

Aggiornamento Liga 11 novembre: continua il testa a testa Real-Barca

La Liga va in pausa col solito testa a testa di Real Madrid e Barcellona che monopolizzano il campionato di calcio spagnolo. L’ultimo weekend è servito a definire i ruoli: il Real Madrid, leader, ha mostrato qualche crepa, con i Blancos che sono stati bloccati sullo 0-0 in casa del Rayo Vallecano e il Campo de Futbol de Vallecas si è confermato un fortino, uno stadio dove né il Real Madrid né il Barcellona sono riusciti a vincere in questa stagione.

Il Barcellona, secondo con 28 punti, affrontava una trasferta complessa a Vigo, in un clima di crescente pressione mediatica e tra le critiche dei tifosi per una stagione percepita come deludente. Proprio nel momento di massima difficoltà, la squadra ha risposto con la vittoria per 4-2 sul Celta. I catalani hanno rosicchiato due punti, portandosi a -3 dalla vetta e dando una risposta forte, sul campo, a chi si chiedeva se fossero ancora in grado di “prendere il Madrid”.

L’ultimo turno di campionato ha anche scavato un solco netto tra le prime quattro e il resto del gruppo. Il Villarreal (terzo, 26 punti) ha vinto 2-0 contro l’Espanyol, e l’Atlético Madrid (quarto, 25 punti) ha superato 3-1 il Levante. Contemporaneamente, il Real Betis (quinto, 20 punti) non è andato oltre l’1-1 con il Valencia. Questo incastro di risultati ha creato una spaccatura evidente: tra l’Atlético quarto e il Betis quinto ci sono ora 5 punti di distanza.

Aggiornamento La Liga 9 ottobre

CLASSIFICA LA LIGA 2025-2026

  1. Real Madrid – 31 punti
  2. Barcellona – 28 punti
  3. Villarreal – 26 punti
  4. Atlético Madrid – 25 punti
  5. Betis – 20 punti
  6. Espanyol – 18 punti
  7. Atlético Bilbao – 17 punti
  8. Getafe – 17 punti
  9. Siviglia – 16 punti
  10. Alavés – 15 punti
  11. Elche – 15 punti
  12. Rayo Vallecano – 15 punti
  13. Celta Vigo – 13 punti
  14. Real Sociedad – 13 punti
  15. Mallorca – 12 punti
  16. Osasuna – 11 punti
  17. Valencia – 10 punti
  18. Girona – 10 punti
  19. Levante – 9 punti
  20. Real Oviedo – 8 punti

Quote Antepost La Liga: Il Barca si avvicina in classifica, ma il Real continua a dominare in lavagna

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Liga spagnola 2025-2026.

Screenshot 2025-11-11 alle 12.45.32.png

