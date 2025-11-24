Questo fine settimana in Spagna si gioca la 13° giornata de La Liga 2025-2026, ma per la nostra free pick sul campionato di calcio spagnolo questa volta ci concentriamo sul posticipo di lunedì sera al RCDE Stadium. Pronostico Espanyol-Siviglia 24 novembre 2025.

Pronostico Espanyol-Siviglia 24 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Siviglia, match della 13° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Dopo un ottimo avvio stagionale l’Espanyol ha perso le ultime 2 partite contro Alaves e Villarreal, ed è sceso al 6° posto con 18 punti, ancora in zona Europa per una squadra equilibrata con 15 gol segnati e altrettanti concessi al momento.

Il Siviglia ha interrotto una striscia di 3 sconfitte nell’ultimo 1-0 sull’Osasuna e cerca di risalire dal 9° posto, con una vittoria che permetterebbe alla squadra di Almeida di superare proprio l’Espanyol. Il Siviglia ha perso le ultime 2 trasferte a Madrid contro l’Atletico e contro la Real Sociedad, ma rimane la 4° miglior squadra come rendimento lontano da casa.

Probabili Formazioni Espanyol-Siviglia

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Cabrera, Calero, Salinas, El Hilali, Lozano, Gonzales, Milla, Dolan, Exposito, Fernandes.

Siviglia (3-4-3): Vlachodimos, Tanguy Kouassi, Carmona, Marcao, Sow, Mendy,Suazo, Juanlu, Adams, Vargas, Fernandez Castellano.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Espanyol-Siviglia?

Puoi vedere Espanyol-Siviglia, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming. Le squadre sono in campo lunedì 24 novembre alle ore 21:00

Migliori quote per Espanyol-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Espanyol-Siviglia

Dopo 2 sconfitte di fila secondo noi il Siviglia potrà fare risultato in questa trasferta, portando a casa almeno un punticino contro un Espanyol in calo e non nel suo momento migliore. Il Siviglia non perde contro l’Espanyol dal 2017! Da allora 8 vittorie del Siviglia e 4 pareggi, compreso l’ultimo 1-1 dello scorso anno, col Siviglia che all’andata vinse 2-0 anche lo scorso anno al RCDE Stadium.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.76 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Espanyol-Siviglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-2.

Risultati Free Pick La Liga

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-6, -1.33)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

