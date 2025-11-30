Pronostico Celta Vigo-Espanyol: analisi, quote, guida tv, formazioni e scommesse 14° giornata di Liga del 30 novembre 2025

Pronostico Espanyol-Celta Vigo 30 novembre 2025
Pronostici Liga
Avatar
di
28 Novembre 2025

Tra le partite della 14° giornata de La Liga spagnola, abbiamo scelto di concentrarci sul match di domenica, ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo, dove il Celta ospita l’Espanyol in questo turno del campionato di calcio iberico. Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025.

Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Espanyol, match della 14° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Dopo 2 sconfitte l’Espanyol è tornato a vincere nel 2-1 della settimana scorsa contro il Siviglia, e con 21 punti e al 6° e ultimo posto che vale l’Europa anche se questo weekend giocherà in trasferta dove ha un rendimento inferiore (1-2-5).

Il Celta Vigo cercherà di approfittarne per migliorare il 12° posto raggiunto con 16 punti, grazie al 1-0 sul campo dell’Alaves lo scorso turno, 3° vittoria nelle ultime 4 giornate di Liga per una squadra in ripresa che ora cerca la prima vittoria interna.

Pronostico Espanyol-Celta Vigo 30 novembre 2025

Pronostico Espanyol-Celta Vigo 30 novembre 2025

Probabili Formazioni Celta Vigo-Espanyol

Celta Vigo (3-4-3): Villar, Lago, Ristic, Fernandez, Rodriguez, Mingueza, Ilaix, Arcos, Iglesias, Jutgla, El-Abdellaoui.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Cabrera, Romero, Calero, El Hilali, Exposito, Terrats, González, Dolan, Milla, Kike.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Celta Vigo-Espanyol?

Puoi vedere Espanyol-Celta Vigo, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming. La partita è in programma domenica 30 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo.

Migliori quote per Celta Vigo-Espanyol

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Celta Vigo-Espanyol
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.003.503.60
2.053.603.40
1.993.353.85
1.973.403.75
2.003.303.85

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Espanyol

Il Celta non ha ancora vinto in casa, nonostante 7 gol segnati in altrettante partite, ma ben 11 concessi. L’Espanyol in questo campionato ha segnato 17 reti nelle prime 13 partite, ma anche qui il reparto difensivo è un problema con 16 gol al passivo e oggi pensiamo che gli attacchi faranno la differenza con entrambe le squadre a segno, come è stato anche in 5 degli ultimi 7 scontri diretti tra queste due squadre.

PRONOSTICO: GOL SI @1.72 GOLDBET

Risultato Esatto Finale Celta Vigo-Espanyol

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Risultati Free Pick La Liga

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-7, -2.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici La Liga, Espanyol-Siviglia. Le scommesse sul posticipo della 13° giornata del 24 novembre 2025
Pronostici Liga
Pronostici La Liga, Espanyol-Siviglia. Le scommesse sul posticipo della 13° giornata del 24 novembre 2025
19 Novembre 2025
Pronostici La Liga: il Barcellona si avvicina in classifica ma il Real Madrid domina le lavagne delle quote antepost
Pronostici Liga
Pronostici La Liga: il Barcellona si avvicina in classifica ma il Real Madrid domina le lavagne delle quote antepost
11 Novembre 2025
Pronostico Espanyol-Villarreal: probabilí formazioni, guida tv, quote e scommesse 12° giornata di Liga spagnola
Pronostici Liga
Pronostico Espanyol-Villarreal: probabilí formazioni, guida tv, quote e scommesse 12° giornata di Liga spagnola
7 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.