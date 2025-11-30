Tra le partite della 14° giornata de La Liga spagnola, abbiamo scelto di concentrarci sul match di domenica, ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo, dove il Celta ospita l’Espanyol in questo turno del campionato di calcio iberico. Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025.

Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Espanyol, match della 14° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Dopo 2 sconfitte l’Espanyol è tornato a vincere nel 2-1 della settimana scorsa contro il Siviglia, e con 21 punti e al 6° e ultimo posto che vale l’Europa anche se questo weekend giocherà in trasferta dove ha un rendimento inferiore (1-2-5).

Il Celta Vigo cercherà di approfittarne per migliorare il 12° posto raggiunto con 16 punti, grazie al 1-0 sul campo dell’Alaves lo scorso turno, 3° vittoria nelle ultime 4 giornate di Liga per una squadra in ripresa che ora cerca la prima vittoria interna.

Probabili Formazioni Celta Vigo-Espanyol

Celta Vigo (3-4-3): Villar, Lago, Ristic, Fernandez, Rodriguez, Mingueza, Ilaix, Arcos, Iglesias, Jutgla, El-Abdellaoui.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Cabrera, Romero, Calero, El Hilali, Exposito, Terrats, González, Dolan, Milla, Kike.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Celta Vigo-Espanyol?

Puoi vedere Espanyol-Celta Vigo, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming. La partita è in programma domenica 30 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo.

Migliori quote per Celta Vigo-Espanyol

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Espanyol

Il Celta non ha ancora vinto in casa, nonostante 7 gol segnati in altrettante partite, ma ben 11 concessi. L’Espanyol in questo campionato ha segnato 17 reti nelle prime 13 partite, ma anche qui il reparto difensivo è un problema con 16 gol al passivo e oggi pensiamo che gli attacchi faranno la differenza con entrambe le squadre a segno, come è stato anche in 5 degli ultimi 7 scontri diretti tra queste due squadre.

PRONOSTICO: GOL SI @1.72 GOLDBET

Risultato Esatto Finale Celta Vigo-Espanyol

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Risultati Free Pick La Liga

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-7, -2.33)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

