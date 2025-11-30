Tra le partite della 14° giornata de La Liga spagnola, abbiamo scelto di concentrarci sul match di domenica, ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo, dove il Celta ospita l’Espanyol in questo turno del campionato di calcio iberico. Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025.
Pronostico Celta Vigo-Espanyol 30 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Espanyol, match della 14° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Dopo 2 sconfitte l’Espanyol è tornato a vincere nel 2-1 della settimana scorsa contro il Siviglia, e con 21 punti e al 6° e ultimo posto che vale l’Europa anche se questo weekend giocherà in trasferta dove ha un rendimento inferiore (1-2-5).
Il Celta Vigo cercherà di approfittarne per migliorare il 12° posto raggiunto con 16 punti, grazie al 1-0 sul campo dell’Alaves lo scorso turno, 3° vittoria nelle ultime 4 giornate di Liga per una squadra in ripresa che ora cerca la prima vittoria interna.
Probabili Formazioni Celta Vigo-Espanyol
Celta Vigo (3-4-3): Villar, Lago, Ristic, Fernandez, Rodriguez, Mingueza, Ilaix, Arcos, Iglesias, Jutgla, El-Abdellaoui.
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Cabrera, Romero, Calero, El Hilali, Exposito, Terrats, González, Dolan, Milla, Kike.
Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Celta Vigo-Espanyol?
Puoi vedere Espanyol-Celta Vigo, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming. La partita è in programma domenica 30 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo.
Migliori quote per Celta Vigo-Espanyol
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Celta Vigo-Espanyol
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.50
|3.60
|2.05
|3.60
|3.40
|1.99
|3.35
|3.85
|1.97
|3.40
|3.75
|2.00
|3.30
|3.85
Le nostre scommesse su Celta Vigo-Espanyol
Il Celta non ha ancora vinto in casa, nonostante 7 gol segnati in altrettante partite, ma ben 11 concessi. L’Espanyol in questo campionato ha segnato 17 reti nelle prime 13 partite, ma anche qui il reparto difensivo è un problema con 16 gol al passivo e oggi pensiamo che gli attacchi faranno la differenza con entrambe le squadre a segno, come è stato anche in 5 degli ultimi 7 scontri diretti tra queste due squadre.
PRONOSTICO: GOL SI @1.72 GOLDBET
Risultato Esatto Finale Celta Vigo-Espanyol
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.
Risultati Free Pick La Liga
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-7, -2.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
