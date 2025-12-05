Sabato alle ore 18:00 i Verderones ospitano la capolista Barcellona, cercando il 5° risultato utile consecutivo, mentre il Barca è a caccia del 6° successo consecutivo in questa 15° giornata della Liga spagnola. Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025.
Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Betis-Barcellona, match della 15° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
La capolista Barcellona, con 37 punti, è ospite all’Estadio de La Cartuja per cercare la 6° vittoria consecutiva in campionato. I Blaugrana al momento hanno nettamente il miglior attacco del campionato di calcio spagnolo con 42 reti all’attivo, oltre ad avere anche il 2° miglior rendimento in trasferta in Liga. I Blaugrana si sono messi alle spalle una partita complicatissima al Metropolitano contro l’Atletico del Cholo Simeone.
Il Betis è al 5° posto con 24 punti dopo la vittoria per 2-0 a Siviglia, per una squadra in striscia positiva da 4 turni in campionato, con 2 vittorie e 2 pareggi. Il Betis finora ha segnato 22 gol, ben 20 in meno rispetto al Barca, ma ha una difesa migliore rispetto alla capolista (14 gol al passivo del Betis contro i 17 concessi dal Barcellona).
Probabili Formazioni Betis-Barcellona
Real Betis (4-2-3-1): Valles; Gomez, Natan, Bartra, Ruibal; Roca, Amrabat; Ezzalzouli, Fornals, Antony; Cucho Hernandez. Allenatore: Pellegrini.
Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Balde, Martin, Cubarsí, Koundé; Eric Garcia, De Jong; Yamal, Pedri, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Flick.
Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Betis-Barcellona?
Il match tra Real Betis-Barcellona si giocherà sabato 6 dicembre alle 18:30. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.
Migliori quote per Betis-Barcellona
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Betis-Barcellona
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.00
|4.25
|1.75
|4.00
|4.50
|1.73
|4.00
|4.40
|1.72
|4.00
|4.40
|1.70
|4.00
|4.25
|1.72
Le nostre scommesse su Betis-Barcellona
Gli uomini di Flick stanno dimostrando la loro crescita nella gestione delle partite complicate, come successo con i Colchoneros, e sperano di fare lo stesso contro il Betis. Il Barcellona non ha mai perso negli ultimi 9 precedenti col Betis, e 6 di queste sono state vittorie per il club catalano su cui puntiamo anche per questo weekend.
PRONOSTICO: VITTORIA BARCELLONA @1.75 SISAL
Risultato Esatto finale per Betis-Barcellona
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.
Risultati Free Pick La Liga
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-8, -3.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
