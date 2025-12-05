Pronostici La Liga 15° giornata: analisi, formazioni, quote e scommesse su Betis-Barcellona del 6-12-2025

Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025
5 Dicembre 2025

Sabato alle ore 18:00 i Verderones ospitano la capolista Barcellona, cercando il 5° risultato utile consecutivo, mentre il Barca è a caccia del 6° successo consecutivo in questa 15° giornata della Liga spagnola. Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025.

Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Betis-Barcellona, match della 15° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

La capolista Barcellona, con 37 punti, è ospite all’Estadio de La Cartuja per cercare la 6° vittoria consecutiva in campionato. I Blaugrana al momento hanno nettamente il miglior attacco del campionato di calcio spagnolo con 42 reti all’attivo, oltre ad avere anche il 2° miglior rendimento in trasferta in Liga. I Blaugrana si sono messi alle spalle una partita complicatissima al Metropolitano contro l’Atletico del Cholo Simeone.

Il Betis è al 5° posto con 24 punti dopo la vittoria per 2-0 a Siviglia, per una squadra in striscia positiva da 4 turni in campionato, con 2 vittorie e 2 pareggi. Il Betis finora ha segnato 22 gol, ben 20 in meno rispetto al Barca, ma ha una difesa migliore rispetto alla capolista (14 gol al passivo del Betis contro i 17 concessi dal Barcellona).

Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025

Pronostico Betis-Barcellona 6 dicembre 2025

Probabili Formazioni Betis-Barcellona

Real Betis (4-2-3-1): Valles; Gomez, Natan, Bartra, Ruibal; Roca, Amrabat; Ezzalzouli, Fornals, Antony; Cucho Hernandez. Allenatore: Pellegrini.

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Balde, Martin, Cubarsí, Koundé; Eric Garcia, De Jong; Yamal, Pedri, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Flick.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Betis-Barcellona?

Il match tra Real Betis-Barcellona si giocherà sabato 6 dicembre alle 18:30. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.

Migliori quote per Betis-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Betis-Barcellona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.004.251.75
4.004.501.73
4.004.401.72
4.004.401.70
4.004.251.72

Le nostre scommesse su Betis-Barcellona

Gli uomini di Flick stanno dimostrando la loro crescita nella gestione delle partite complicate, come successo con i Colchoneros, e sperano di fare lo stesso contro il Betis. Il Barcellona non ha mai perso negli ultimi 9 precedenti col Betis, e 6 di queste sono state vittorie per il club catalano su cui puntiamo anche per questo weekend.

PRONOSTICO: VITTORIA BARCELLONA @1.75 SISAL

Risultato Esatto finale per Betis-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Risultati Free Pick La Liga

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-8, -3.33)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

,
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
