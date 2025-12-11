Pronostico Levante-Villarreal: analisi, quote e scommesse 16° giornata di Liga del 14-12-2025

Pronostico Levante-Villarreal 14 dicembre 2025
11 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre, alle ore 18:30 dall’Estadi Ciutat de València, il Sottomarino giallo ha l’occasione di vincere ancora, allungare la striscia positiva e rimanere tra le prime del campionato nella trasferta contro il fanalino di coda della Liga spagnola, il Levante che ha perso le ultime 5 di campionato. Pronostico Levante-Villarreal 14 dicembre 2025.

Pronostico Levante-Villarreal 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Levante-Villarreal, match della 16° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Villarreal arriva dalla sconfitta in Europa a Copenhagen questa settimana, ma in campionato vuole continuare a correre cercando quella che sarebbe la 7° vittoria consecutiva del Sottomarino giallo salito al 4° posto con 35 punti, a -35 punti dalla capolista Barcellona, e con una partita giocata in meno!

Il Levante al contrario è ultimo con soli 9 punti guadagnati per una squadra che in campionato non vince da inizio ottobre, da allora 6 sconfitte (comprese le 5 più recenti) e 1 pareggio per il fanalino di coda che ha anche la 2° peggior difesa del campionato con 28 goal al passivo (solo il Girona fa peggio con 29 gol subiti).

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Levante-Villarreal?

Squadre in campo domenica 14 dicembre alle ore 18:30, dall’Estadi Ciutat de València, con diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Levante-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Levante-Villarreal
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.504.001.67
4.304.301.70
4.504.301.67
4.404.251.65
4.504.001.68

Le nostre scommesse su Levante-Villarreal

La probabilità di vittoria per Levante è del 19%. La probabilità di un pareggio fra Levante e Villarreal è del 23%. La probabilità di vittoria per Villarreal è del 58%. Giochiamo sulla vittoria ospite col Sottomarino giallo che ha una grande occasione per vincere ancora e rimanere nel gruppo di testa della classifica di Liga. Il Villarreal ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro il Levante in campionato.

PRONOSTICO: VITTORIA VILLARREAL @1.70 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Levante-Villarreal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Risultati Free Pick La Liga

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (6-8, -2.58)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

,
Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
