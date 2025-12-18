Il big match della 17° giornata di Liga Spagnola tra la terza e la prima in classifica, si gioca domenica alle ore 16:45 dall’Estadio de la Ceramica col Sottomarino Giallo che proverà il colpaccio contro i Blaugrana. Pronostico Villarreal-Barcellona 21 dicembre 2025.

Pronostico Villarreal-Barcellona 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Barcellona, match della 17° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Lo scorso turno avevamo giocato su un altra vittoria del Sottomarino Giallo contro il Levante, ma il brutto tempo ha cancellato il match del Villarreal che continua comunque la sua ottima stagione con una striscia vincente che l’ha portata al 3° posto con 35 punti in 15 partite. Il Villarreal arriva però dal ko in Coppa del Re contro il Racing Santander, squadra di categoria inferiore del calcio iberico.

Il Barcellona domina al comando con 43 punti, ma ha giocato due partite in più del Villarreal e considerando anche Coppa del Re e Champions, i Blaugrana hanno vinto 6 partite di fila. Se consideriamo solo il campionato spagnolo la capolista arriva da 7 vittorie di fila e con 49 gol all’attivo è titolare del miglior attacco di Liga.

Probabili Formazioni Villarreal-Barcellona

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Comesana, Gueye, Partey, Buchanan; Pepe, Oluwaseyi.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Araujo, Balde; De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Guida TV Calcio Liga: dove vedere Villarreal-Barcellona?

Villarreal-Barcellona si giocherà domenica 21 dicembre alle 16:15 all’Estadio de la Ceramica, che per l’occasione sarà completamente esaurito. La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Migliori quote per Villarreal-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Villarreal-Barcellona

I precedenti recenti sorridono a sorpresa al Villarreal, che ha vinto due degli ultimi tre confronti diretti. L’ultimo successo risale allo scorso 18 maggio, deciso nei minuti finali dal gol dell’ex Inter Buchanan nel 3-2 finale a Barcellona, ma questa volta puntiamo contro corrente su meno di 4 gol totali, cosa che non si è mai verificata negli ultimi 4 scontri diretti tra queste due formazioni che hanno qualità in attacco, specialmente il Barcellona, ma vantano anche due delle migliori difese, in particolare quella del Villarreal è quella con meno gol al passivo (13). Nelle partite del Sottomarino giallo assistiamo a 2.9 gol totali di media. Il Barcellona arriva da un 2-0 sull’Osasuna. Giochiamo la somma gol asiatica che troviamo su Bet365 (con 4 gol totali avremo un mezzo rimborso sulla puntata).

PRONOSTICO: UNDER 3.75 GOL @1.93 BET365

Risultato Esatto Finale Villarreal-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 1-3.

