Torna in campo anche il campionato di calcio spagnolo che nel weekend del 10 e 11 gennaio e fino al posticipo di lunedì 12 gioca la 19° giornata di Liga. Per questo turno ci concentriamo sulla sfida del Mestalla di sabato. Pronostico Valencia-Elche 10 gennaio 2026.

Pronostico Valencia-Elche 10 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Valencia-Elche, match della 19° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Stagione difficile per il Valencia che nel 2026 deve dare subito una svolta o rischia davvero la retrocessione. Al momento il Valencia è terzultima, e sarebbe retrocessa dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 3 giornate, con un attacco che ha segnato solo 17 gol, mentre la difesa ne concede 30 (solo il Girona fa peggio con 34 gol al passivo).

L’Elche sta andando decisamente meglio del previsto da neopromossa, al momento è al 9° posto con 22 punti, a -6 dalla zona Europa, anche se nelle ultime 5 di campionato ha alternato una sconfitta ad una vittoria, e il 3 gennaio scorso ha aperto il 2026 con un ko interno per 1-3 contro il Villarreal.

Probabili formazioni Valencia-Elche

VALENCIA (4-4-2): Agirezzabala; Foulquier, Diakhaby, Copete, Vazquez; Correia, Pepelu, Guerra, Almeida; Duro, Beltran.



ELCHE (3-5-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Neto, febas, Aguado, Valera; Rodriguez, Mir.

Guida TV Calcio Liga: dove vedere Valencia-Elche?

La sfida Valencia-Elche, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Valencia-Elche

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Valencia-Elche

Il Valencia non ha mai perso negli ultimi 5 precedenti contro l’Elche, con 4 vittorie e 1 pareggio per i pipistrelli. Nelle ultime 5 di campionato, nelle partite del Valencia, abbiamo sempre visto entrambe le squadre andare a segno. In stagione l’Elche ha giocato 6 trasferte su 8 da Gol/Gol.

PRONOSTICO: GOL SI @1.85 GOLDBET

Risultato Esatto Finale Valencia-Elche

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-1.

Risultati Free Pick La Liga stagione 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (7-9, -2.65)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

