Pronostico Celta Vigo-Rayo Vallecano: analisi e scommesse sulla 20° giornata di Liga spagnola del 18-01-2026

Pronostico Celta-Vallecano 18 gennaio 2026
15 Gennaio 2026

Nel fine settimana torna il campionato di calcio spagnolo con la 20° giornata di Liga, un lungo turno che si giocherà già da venerdì 16 e continuerà col posticipo di lunedì 19 anche se come free pick ci concentriamo su uno dei match di domenica pomeriggio col Pronostico Celta-Vallecano 18 gennaio 2026.

Pronostico Celta-Vallecano 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Rayo Vallecano, match della 20° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Celta Vigo arriva a questo appuntamento al 7° posto, con una differenza reti positiva di +5 (25 gol fatti, 20 subiti) dopo 19 giornate. La squadra di Claudio Girálde è imbattuta in 12 delle ultime 15 gare di Liga e non perde di recente da cinque partite in tutte le competizioni. Nelle ultime sei ha raccolto tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, con una media di 1,67 gol segnati a gara e 0,83 subiti. 

Il Rayo Vallecano è 10°, con differenza reti di -6 (16 gol fatti, 22 subiti). Il tallone d’Achille è trasformare i pareggi in vittorie: sette pari e cinque successi in 19 giornate. La squadra di Iñigo Pérez ha registrato solo una sconfitta nelle ultime sei, con tre vittorie e due pareggi, percentuali offensive e difensive leggermente inferiori a quelle del Celta ma comunque convincenti. Da segnalare l’alta media di tiri totali a partita (17,17) nelle ultime sei gare.

Probabili Formazioni Celta Vigo-Rayo Vallecano

Celta Vigo: Ionuț Radu, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Manu Fernández, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Miguel Román, Fran Beltrán, Bryan Zaragoza, Williot Swedberg, Borja Iglesias

Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría, Isi Palazón, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García, Jorge de Frutos, Sergio Camello.

Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Celta Vigo-Rayo Vallecano?

Squadre in campo domenica 18 gennaio, fischio di inizio alle ore 18:30 dall’Estadio de Balaídos di Vigo, match che potrete seguire in diretta streaming su Dazn.

Migliori quote per Celta Vigo-Rayo Vallecano

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Celta Vigo-Rayo Vallecano
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.253.40
2.253.303.30
2.253.303.25
2.203.253.30
2.253.253.25

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Rayo Vallecano

Guardando agli ultimi tre incroci a Balaídos tra queste due squadre, il bilancio è perfettamente in equilibrio: una vittoria per il Celta Vigo, una per il Rayo Vallecano e un pareggio. In questo momento però il Celta sembra avvantaggiato e anche il fattore campo potrebbe fare la differenza. Giochiamo sulla squadra di casa, ma ci prendiamo un mezzo rimborso in caso di pareggio grazie alla scommessa Asian Handicap.

PRONOSTICO: 1 (0, -0.5 AH) @1.70 BET365

Risultato Esatto Finale Celta Vigo-Rayo Vallecano

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

Risultati Free Pick La Liga stagione 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (8-9, -1.80)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
