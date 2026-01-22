Pronostico Villarreal-Real Madrid: big match della 21° giornata di Liga del 24 gennaio 2026

Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026
22 Gennaio 2026

Sabato sera alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica si gioca il big match della 21° giornata di Liga spagnola con la 3° in classifica, il Sottomarino Giallo, che ospita la 2°, i Blancos che cercano la 5° vittoria di fila pe rmettere pressione al Barca al comando. Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026.

Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Real Madrid, match della 21° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Villarreal è al 3° posto con 41 punti, ma sta perdendo smalto e terreno dal duo di testa dopo le ultime 2 sconfitte. Il Sottomarino giallo ha infatti ha prima perso in campionato per 0-2 sul campo del Betis, e in settimana ha perso 1-2 anche in casa contro l’Ajax in Champions.

Il Real Madrid è reduce da 4 vittorie di fila in campionato, l’ultima per 2-0 sul Levante, archiviando l’incredibile sconfitta di Coppa del Re contro l’Alacete. Il Real ha poi passeggiato con un tennistico 6-1 in Champions contro il Monaco.

Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026

Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026

Probabili Formazioni Villarreal-Real Madrid

Villarreal (4-4-2): Junior, Veiga, Pedraza, Foyth, Navarro, Partey, Buchanan, Parejo, Moleiro, Mikautadze, Moreno.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Garcia

Guida TV Calcio Liga: dove vedere Villarreal-Real Madrid?

Villarreal-Real Madrid sono in campo sabato sera, alle ore 21:00 e la diretta è in esclusiva streaming su DAZN.

Migliori quote per Villarreal-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Villarreal-Real Madrid
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.253.752.00
3.403.902.00
3.303.802.00
3.303.802.00
3.303.802.00

Le nostre scommesse su Villarreal-Real Madrid

Il Real Madrid ha vinto le ultime 3 sfide contro il Villarreal e non perde da 5 sfide di fila contro il Sottomarino Giallo (4 vittorie e 1 pareggio). La sconfitta interna di Champions ha messo in evidenza i problemi di questo momento per il Villarreal, al contrario il Real è stato impressionante contro il Monaco e non mancherà l’occasione di vincere la 5° di fila in Liga per mettere pressione al Barcellona al comando.

PRONOSTICO: VITTORIA REAL MADRID @2.00 SISAL

Risultato Esatto Finale Villarreal-Real Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (9-9, -1.10)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

,
CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
