Sabato sera alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica si gioca il big match della 21° giornata di Liga spagnola con la 3° in classifica, il Sottomarino Giallo, che ospita la 2°, i Blancos che cercano la 5° vittoria di fila pe rmettere pressione al Barca al comando. Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026.
Pronostici Villarreal-Real Madrid 24 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Real Madrid, match della 21° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Il Villarreal è al 3° posto con 41 punti, ma sta perdendo smalto e terreno dal duo di testa dopo le ultime 2 sconfitte. Il Sottomarino giallo ha infatti ha prima perso in campionato per 0-2 sul campo del Betis, e in settimana ha perso 1-2 anche in casa contro l’Ajax in Champions.
Il Real Madrid è reduce da 4 vittorie di fila in campionato, l’ultima per 2-0 sul Levante, archiviando l’incredibile sconfitta di Coppa del Re contro l’Alacete. Il Real ha poi passeggiato con un tennistico 6-1 in Champions contro il Monaco.
Probabili Formazioni Villarreal-Real Madrid
Villarreal (4-4-2): Junior, Veiga, Pedraza, Foyth, Navarro, Partey, Buchanan, Parejo, Moleiro, Mikautadze, Moreno.
Real Madrid (4-3-3): Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Garcia
Guida TV Calcio Liga: dove vedere Villarreal-Real Madrid?
Villarreal-Real Madrid sono in campo sabato sera, alle ore 21:00 e la diretta è in esclusiva streaming su DAZN.
Migliori quote per Villarreal-Real Madrid
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Villarreal-Real Madrid
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.25
|3.75
|2.00
|3.40
|3.90
|2.00
|3.30
|3.80
|2.00
|3.30
|3.80
|2.00
|3.30
|3.80
|2.00
Le nostre scommesse su Villarreal-Real Madrid
Il Real Madrid ha vinto le ultime 3 sfide contro il Villarreal e non perde da 5 sfide di fila contro il Sottomarino Giallo (4 vittorie e 1 pareggio). La sconfitta interna di Champions ha messo in evidenza i problemi di questo momento per il Villarreal, al contrario il Real è stato impressionante contro il Monaco e non mancherà l’occasione di vincere la 5° di fila in Liga per mettere pressione al Barcellona al comando.
PRONOSTICO: VITTORIA REAL MADRID @2.00 SISAL
Risultato Esatto Finale Villarreal-Real Madrid
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.
