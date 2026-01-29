Pronostico Maiorca-Siviglia: posticipo della 22° giornata di Liga spagnola di lunedì 2 febbraio 2026

Pronostico Maiorca-Siviglia 2 febbraio 2026
Pronostici Liga
29 Gennaio 2026

Nel fine settimana si gioca la 22° giornata di Liga spagnola che andrà avanti fino al posticipo di lunedì sera dall’Estadi Mallorca Son Moix su cui si concentra la nostra free pick del campionato iberico di questo turno, col Pronostico Maiorca-Siviglia 2 febbraio 2026.

Pronostico Maiorca-Siviglia 2 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Maiorca-Siviglia, match della 22° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Maiorca è a caccia di punti preziosi per la salvezza, visto che attualmente è al 18° posto con 21 punti, a -1 dalla salvezza, anche se ha perso 3 delle ultime 4 partite di campionato e in queste 4 prestazioni la difesa ha faticato concedendo 9 gol,

Il Siviglia cerca di risalire verso la zona Europa dopo il pareggio sul campo dell’Elche a cui ha fatto seguito il 2-1 dello scorso turno contro l’Athletic Bilbao. Anche il Siviglia fatica in difesa, ha concesso 33 gol in 21 partite, proprio come il Maiorca.

Probabili Formazioni Maiorca-Siviglia

Maiorca: Leo Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Darder, Jan Virgili, Muriqi.

Siviglia: Odysseas, Juanlu, Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo, Agoume, Batista, Peque, Isaac Romero, Akor Adams.

Guida TV Calcio: dove vedere Maiorca-Siviglia?

Squadre in campo lunedì 2 febbraio alle ore 21:00 dall’Estadi Mallorca Son Moix. La partita sarà visibile in diretta su DAZN.

Migliori quote per Maiorca-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Maiorca-Siviglia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.453.103.00
2.353.203.10
2.403.153.15
2.353.103.10
2.403.203.05

Le nostre scommesse su Maiorca-Siviglia

Abbiamo detto dei problemi difensivi di queste due squadre che concedono molto, ma che spesso vanno a segno. Non a caso queste sono due delle migliori squadre da Over del campionato. Il Siviglia è O/U 14-7 in stagione con 3 Over nelle ultime 4. Il Maiorca è subito dietro con O/U 13-8 e 4 Over di fila. All’andata sorprendente 3-1 del Maiorca in trasferta.

PRONOSTICO: OVER 2.0 @1.60

Risultato Esatto Finale di Maiorca-Siviglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 2-1.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (10-9, -0.10)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

