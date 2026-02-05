Sabato si torna in campo in Spagna con la 23° giornata de La Liga e in questo turno andiamo a prendere in esame Real Sociedad-Elche, in campo sabato sera, ore 21:00, dalla Reale Arena di San Sebastian. Pronostico Real Sociedad-Elche 7 febbraio 2026.

Pronostico Real Sociedad-Elche 7 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Sociedad-Elche, match della 23° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

La Real Sociedad arriva dal pareggio di Bilbao, ma sta attraversando un buon momento con 3 vittorie precedenti che mantengono i baschi in 8° posizione, con ancora qualche pensiero alla zona Europa al momento distante 6 punti, con le squadre davanti (Celta ed Espanyol) che non sembrano imbattibili, e hanno rallentato anche loro di recente.

L’Elche è al 13° posto e arriva da 2 ko, il 2-3 sul campo del Levante e l’1-3 in casa contro il Barcellona. La squadra rimane al 13° posto in un groppone a 24 punti, ma solo a +2 dalla zona rossa dove è precipitato un Rayo Vallecano reduce da 3 sconfitte.

Probabili Formazioni Real Sociedad-Elche

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martin, Zubeldia, Sergio Gomez, Soler, Gorrotxategi, Guedes, Luka Sucic, Pablo Marin, Oyarzabal.

Elche: Inaki Pena, Pedrosa, Chust, Affengruber, Bigas, German Valera, Febas, Marc Aguado, Neto, Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

Guida TV Calcio: dove vedere Real Sociedad-Elche?

Squadre in campo sabato 7 febbraio alle ore 21:00 italiane, con diretta streaming su DAZN.

Migliori quote per Real Sociedad-Elche

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Real Sociedad-Elche

Prima del 1-1 di Bilbao la Real Sociedad aveva segnato 3 partite di fila da Over e in casa quest’anno a San Sebastian assistiamo a 3.1 gol totali di media, con O/U 8-3 (solo il Barcellona gioca partite in casa più spettacolari con 3.6 gol totali e O/U 9-1). La media gol totali nelle trasferte dell’Elche è di 2.9 gol e gli ospiti si presentano qui dopo 3 partite di fila ad alto punteggio (O/U 4-1 nelle ultime 5). Noi però preferiamo entrambe e segno, come nel 1-1 dell’andata. La Real Sociedad è reduce da 9 Gol SI consecutivi tra campionato e coppa, e sono 6 Gol Si consecutivi anche per l’Elche.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Risultato Esatto Finale per Real Sociedad-Elche

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 1-2.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (11-9, +0.50)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.