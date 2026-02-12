Tra le sfide più interessanti della 24° giornata di Liga del fine settimana, c’è sicuramente lo scontro che vale l’Europa tra Espanyol e Celta Vigo in campo sabato 14 febbraio alle ore 14:00 dal RCDE Stadium. Pronostico Espanyol-Celta 14 febbraio 2026.
Pronostico Espanyol-Celta 14 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Celta Vigo, match della 24° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Scontro diretto tra due squadre che corrono per il 6° e ultimo posto valido per l’Europa, ma che non sono in grande forma, in particolare l’Espanyol che rimane avanti al 6° posto con 34 punti, ma ha perso le ultime 4 partite di campionato. L’Espanyol ha portato a casa solo 1 punto nelle ultime 6 di Liga, e l’ultima vittoria in campionato è ormai datata 22 dicembre (2-1 sul campo dell’Athletic Bilbao).
Il Celta Vigo non vince da 3 turni in Liga con 2 sconfitte intervallate da 1 pareggio, ed è al 7° posto con 33 punti, a -1 proprio dall’Espanyol. In mezzo a queste partite un altro pareggio, l’-1-1 di Eurolega League sul campo della Stella Rossa.
Probabili Formazioni Espanyol-Celta Vigo
Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic, Calero. Cabrera, Salinas, El Hilali, Gonzalez, Lozano, Exposito, Dolan, Milla, Fernandez. Allenatore: Manolo González
Celta Vigo (3-4-3): Radu, Starfelt, Rodrguez Galiano, Alonso, Roman Gonzalez, Ilaix, Garcia, Carreira, Iglesias, Alvarez Antunez, Lopez Gonzalez. Allenatore: Claudio Giraldez
Guida TV Calcio: dove vedere Espanyol-Celta Vigo?
Squadre in campo sabato 14 febbraio, alle ore 14:00 dal RCDE Stadium. La diretta streaming è disponibile su DAZN.
Le migliori quote per Espanyol-Celta Vigo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Espanyol-Celta Vigo
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.50
|3.10
|2.90
|2.45
|3.20
|2.85
|2.45
|3.20
|2.95
|2.40
|3.20
|2.95
|2.50
|3.10
|2.90
Le nostre scommesse su Espanyol-Celta Vigo
All’andata 1-0 di misura per l’Espanyol sul campo del Celta, seconda vittoria dell’Espanyol a Vigo senza subire gol, ma prima 4 scontri diretti con entrambe le squadre a segno. L’Espanyol non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 7 partite, e 5 di queste si sono chiuse con Gol/Gol. Il Celta ha giocato 4 partite da Gol/Gol nelle ultime 5.
PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365
Risultato Esatto Finale per Espanyol-Celta Vigo
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.
