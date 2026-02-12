Tra le sfide più interessanti della 24° giornata di Liga del fine settimana, c’è sicuramente lo scontro che vale l’Europa tra Espanyol e Celta Vigo in campo sabato 14 febbraio alle ore 14:00 dal RCDE Stadium. Pronostico Espanyol-Celta 14 febbraio 2026.

Pronostico Espanyol-Celta 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Espanyol-Celta Vigo, match della 24° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Scontro diretto tra due squadre che corrono per il 6° e ultimo posto valido per l’Europa, ma che non sono in grande forma, in particolare l’Espanyol che rimane avanti al 6° posto con 34 punti, ma ha perso le ultime 4 partite di campionato. L’Espanyol ha portato a casa solo 1 punto nelle ultime 6 di Liga, e l’ultima vittoria in campionato è ormai datata 22 dicembre (2-1 sul campo dell’Athletic Bilbao).

Il Celta Vigo non vince da 3 turni in Liga con 2 sconfitte intervallate da 1 pareggio, ed è al 7° posto con 33 punti, a -1 proprio dall’Espanyol. In mezzo a queste partite un altro pareggio, l’-1-1 di Eurolega League sul campo della Stella Rossa.

Probabili Formazioni Espanyol-Celta Vigo

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic, Calero. Cabrera, Salinas, El Hilali, Gonzalez, Lozano, Exposito, Dolan, Milla, Fernandez. Allenatore: Manolo González

Celta Vigo (3-4-3): Radu, Starfelt, Rodrguez Galiano, Alonso, Roman Gonzalez, Ilaix, Garcia, Carreira, Iglesias, Alvarez Antunez, Lopez Gonzalez. Allenatore: Claudio Giraldez

Guida TV Calcio: dove vedere Espanyol-Celta Vigo?

Squadre in campo sabato 14 febbraio, alle ore 14:00 dal RCDE Stadium. La diretta streaming è disponibile su DAZN.

Le migliori quote per Espanyol-Celta Vigo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Espanyol-Celta Vigo

All’andata 1-0 di misura per l’Espanyol sul campo del Celta, seconda vittoria dell’Espanyol a Vigo senza subire gol, ma prima 4 scontri diretti con entrambe le squadre a segno. L’Espanyol non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 7 partite, e 5 di queste si sono chiuse con Gol/Gol. Il Celta ha giocato 4 partite da Gol/Gol nelle ultime 5.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Esatto Finale per Espanyol-Celta Vigo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (12-9, +1.30)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

