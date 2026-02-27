Nel fine settimana si gioca la 26° giornata di Liga Spagnola e tra le partite più interessanti per le scommesse sul campionato di calcio iberico abbiamo scelto il match di sabato alle ore 18:30 all’Estadi Mallorca Son Moix. Pronostico Maiorca-Real Sociedad 28 febbraio 2026.

Pronostico Maiorca-Real Sociedad 28 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Maiorca-Real Sociedad, match della 26° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Îl Maiorca è invischiato per la salvezza con 24 punti, a -1 dall’Elche anche se ha perso le ultime 3 (1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5). In questa striscia di 3 ko consecutivi il Maiorca ha concesso 7 gol agli avversari.

La Real Sociedad cerca 3 punti importanti per rimanere agganciata alla corsa europea visto che al momento è 10° con 32 punti e ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite. I baschi sono reduci dal pesante 1-4 sul campo del Real Madrid, a cui ha fatto seguito lo spettacolare, ma deludente in termini di punti, 3-3 col fanalino di coda Oviedo.

Probabili Formazioni Maiorca-Real Sociedad

Maiorca (4-2-3-1): Leo Román, Johan Mojica, Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Omar Mascarell, Samú Costa, Jan Virgili, Pablo Torre, Mateo Joseph, Vedat Muriqi

Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Sergio Gómez, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Brais Méndez, Carlos Soler, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal

Guida TV Calcio: dove vedere Maiorca-Real Sociedad?

Puoi seguire la Liga su DAZN. Squadre in campo sabato 28 febbraio alle ore 18:30 dall’Estadi Mallorca Son Moix per questa sfida tra Maiorca-Real Sociedad, valida per la 26° giornata de La Liga.

Le migliori quote per Maiorca-Real Sociedad

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Maiorca-Real Sociedad

Giochiamo la somma gol asiatica, nel caso di soli 2 gol totali avremo mezzo rimborso sulla nostra giocata. Si sfidano la 2° e la 3° miglior squadra da Over del campionato. Nelle partite del Maiorca vediamo 2.8 gol totali di media per un O/U 16-9 in stagione. Nelle ultime 5 in casa del Maiorca abbiamo sempre visto almeno 3 gol totali. La Real Sociedad è O/U 15-10 in stagione, con una media di 3.0 gol totali nelle partite dei baschi e arriva da due partite con tante reti segnate (11 totali, 6+5).

PRONOSTICO: OVER 2.25 GOL @1.85

Risultato Esatto Finale per Maiorca-Real Sociedad

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-3.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (14-9, +2.84)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅

