Nel fine settimana si gioca la 26° giornata di Liga Spagnola e tra le partite più interessanti per le scommesse sul campionato di calcio iberico abbiamo scelto il match di sabato alle ore 18:30 all’Estadi Mallorca Son Moix. Pronostico Maiorca-Real Sociedad 28 febbraio 2026.
Pronostico Maiorca-Real Sociedad 28 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Maiorca-Real Sociedad, match della 26° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Îl Maiorca è invischiato per la salvezza con 24 punti, a -1 dall’Elche anche se ha perso le ultime 3 (1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5). In questa striscia di 3 ko consecutivi il Maiorca ha concesso 7 gol agli avversari.
La Real Sociedad cerca 3 punti importanti per rimanere agganciata alla corsa europea visto che al momento è 10° con 32 punti e ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite. I baschi sono reduci dal pesante 1-4 sul campo del Real Madrid, a cui ha fatto seguito lo spettacolare, ma deludente in termini di punti, 3-3 col fanalino di coda Oviedo.
Probabili Formazioni Maiorca-Real Sociedad
Maiorca (4-2-3-1): Leo Román, Johan Mojica, Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Omar Mascarell, Samú Costa, Jan Virgili, Pablo Torre, Mateo Joseph, Vedat Muriqi
Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Sergio Gómez, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Brais Méndez, Carlos Soler, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal
Guida TV Calcio: dove vedere Maiorca-Real Sociedad?
Puoi seguire la Liga su DAZN. Squadre in campo sabato 28 febbraio alle ore 18:30 dall’Estadi Mallorca Son Moix per questa sfida tra Maiorca-Real Sociedad, valida per la 26° giornata de La Liga.
Le migliori quote per Maiorca-Real Sociedad
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Maiorca-Real Sociedad
|
28/02/2026
18.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.90
|3.20
|2.45
|3.00
|3.30
|2.40
|3.00
|3.20
|2.45
|2.95
|3.20
|2.40
|3.00
|3.15
|2.45
Le nostre scommesse su Maiorca-Real Sociedad
Giochiamo la somma gol asiatica, nel caso di soli 2 gol totali avremo mezzo rimborso sulla nostra giocata. Si sfidano la 2° e la 3° miglior squadra da Over del campionato. Nelle partite del Maiorca vediamo 2.8 gol totali di media per un O/U 16-9 in stagione. Nelle ultime 5 in casa del Maiorca abbiamo sempre visto almeno 3 gol totali. La Real Sociedad è O/U 15-10 in stagione, con una media di 3.0 gol totali nelle partite dei baschi e arriva da due partite con tante reti segnate (11 totali, 6+5).
PRONOSTICO: OVER 2.25 GOL @1.85
Risultato Esatto Finale per Maiorca-Real Sociedad
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-3.
Risultati Scommesse La Liga 2025-2026
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (14-9, +2.84)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.