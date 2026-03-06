Il Barcellona (capolista del campionato spagnolo) gioca sabato sera nella bolgia del San Mamés contro l’Atletico Bilbao, una classica del calcio spagnolo dove i blaugrana cercano i tre punti per consolidare la fuga in questa 27° giornata Liga. Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona 7 marzo 2026.

Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona 7 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Athletic Bilbao-Barcellona match della 27° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Barcellona è al comando della Liga con 64 punti (+4 sul Real) dopo le due recenti vittorie interne: 3-0 al Levante e 4-1 anche al Villarreal, a riscattare l’1-2 nell’ultima trasferta a Girona. In settimana il Barca ha dimostrato di essere in grande forma rifilando un 3-0 anche all’Atletico Madrid nella Coppa del Re, sfiorando una clamorosa remuntada nel ritorno della semifinale di Coppa, che non si è concretizzata per pochissimo.

L’Athletic Bilbao è solo 9° al momento con 35 punti, ma è in forte risalita visto che in campionato non perde da 5 turni, anche se in settimana ha perso 0-1 contro la Real Sociedad in coppa, e prima era stato fermato sul 1-1 anche in campionato da Vallecano, interrompendo una striscia di 3 vittorie consecutive.

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Barcellona

Athletic Bilbao (4-3-3): Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Sancet, Jauregizar; Iñaki Williams, Guruzeta, Berenguer. Allenatore: Valverde.

Barcellona (4-3-3): Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Pedri, Fermín Lopez; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Allenatore: Flick.

Guida TV Calcio: dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona?

La partita tra Athletic Bilbao e Barcellona si disputerà sabato 7 marzo, con calcio d’avvio previsto alle 21:00. A detenere i diritti del campionato spagnolo in Italia è DAZN, che trasmette tutti i match della Liga, compreso ovviamente questo.

Migliori quote per Athletic Bilbao-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Athletic Bilbao-Barcellona

Abbiamo detto del buon momento dei baschi, ma Valverde dovrà affrontare la prima della classe senza la stella Nico Williams, ferma ai box per infortunio e non sarà facile fare l’impresa contro i Blaugrana. Diverse assenze anche per il Barça, che farà scalo al San Mames senza De Jong, Balde, Koundé, Gavi e Christensen, ma la qualità a disposizione di mister Flick rimane tanta. Il Barcellona ha sempre battuto l’Athletic nelle ultime 5 sfide, e nelle 4 più recenti lo ha fatto senza subire nemmeno una rete, compreso il 4-0 dell’andata e il 5-0 nella supercoppa iberica lo scorso gennaio.

PRONOSTICO: VITTORIA BARCELLONA @1.65

Risultato Esatto Finale per Athletic Bilbao-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 1-4.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (14-10, +1.84)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅

Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.