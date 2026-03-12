Tra le partite più interessanti per le scommesse sulla 28° giornata de La Liga spagnola c’è il match dall’Estadio de La Cartuja col Betis Siviglia che ospita il Celta Vigo, uno scontro diretto per le ultime posizioni che valgono un piazzamento in Europa. Pronostico Betis-Celta Vigo 15 marzo 2026

Pronostico Betis-Celta Vigo 15 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Athletic Bilbao-Barcellona match della 28° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Betis è al 5° posto al momento a +3 proprio sul Celta ma con 9 punti di ritardo rispetto al 4° posto del Villarreal che vale la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione di Siviglia dopo 2 pareggi è stata sconfitta per 0-2 sul campo del Getafe, non è in un grande momento.

Anche il Celta Vigo arriva da una sconfitta lo scorso turno, l’1-2 interno contro il Real Madrid, ad interrompere una mini striscia di 2 vittorie consecutive per una formazione che vuole blindare il 6° e ultimo posto valido per l’Europa, e magari migliorare ancora verso l’Europa che conta maggiormente, con l’Europa League ancora possibile.

Probabili formazioni Betis-Celta Vigo

Real Betis 4-2-3-1 Rui Silva; Bellerín, Bartra, Natan, Perraud; Marc Roca, Altimira; Antony, Lo Celso, Fornals; Bakambu

Celta Vigo 3-4-3 Guaita; Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carlos Domínguez; Mingueza, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Borja Iglesias, Bamba

Guida TV Calcio: dove vedere Betis-Celta Vigo?

La partita di LaLiga tra Real Betis e Celta Vigo sarà trasmessa in diretta domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:30. In Italia, i diritti televisivi del campionato spagnolo per la stagione 2025/2026 sono detenuti in esclusiva da DAZN.

Migliori quote su Betis-Celta Vigo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Betis-Celta Vigo

Partita importante per entrambe le squadre che vogliono riprendersi dopo le rispettive sconfitte dello scorso turno. Ci aspettiamo attenzione difensiva e un match da meno di 3 gol totali, come è stato nell’1-1 dell’andata. Il Celta arriva da 2 Over fuori casa, ma in stagione rimane una squadra da Under in trasferta dove assistiamo a soltanto 2.3 gol totali di media.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88

Risultato Esatto Finale Betis-Celta Vigo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-0, 0-1.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (15-10, +2.49)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅

Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌

Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅

