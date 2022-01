Liga 20a giornata, torna il campionato di calcio spagnolo col primo turno di ritorno. Il Real Madrid ospita il Valencia. Big match Villarreal-Atletico Madrid ma c’è anche la super sfida, un pò a sorpresa ai piani alti, tra Vallecano-Betis.

Liga 20a giornata: gli anticipi del sabato

La prima giornata di ritorno della Liga 2021-2022 si apre con i quattro anticipi del sabato. Tra queste sfide spicca ovviamente il match del Bernabeu tra Real Madrid-Valencia, con i Blancos che vogliono subito ripartire dopo lo stop rimediato in casa del Getafe (1-0). Con 46 punti, Carlo Ancelotti e i suoi hanno ancora un buon margine di vantaggio in classifica (+5 sul Siviglia), ma non possono permettersi di adagiarsi sugli allori. Negli ultimi 10 precedenti in casa contro i Pipistrelli, comunque, il Real non ha mai perso, collezionando 6 vittorie e 4 pareggi.

Tra gli anticipi spicca anche la trasferta del Barcellona in casa del Granada. I blaugrana sono risaliti a -1 dal quarto posto dopo la vittoria in casa del Maiorca, ma hanno bisogno di altri risultati positivi per rimettere a posto la classifica. Il Granada, tra l’altro, è una delle formazioni più in forma del campionato, che non perde da ben 6 turni (3 vittorie e altrettanti pareggi). Insomma, la squadra di Xavi, che in questi giorni è molto attiva sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita, è chiamata ad una prestazione importante se vuole fare nuovamente bottino pieno.

Liga 20a giornata: le partite di domenica

Domenica il Siviglia attualmente secondo in classifica con 41 punti, proverà ad allungare la propria striscia positiva ospitando il Getafe. Entrambe le formazioni non hanno mai perso negli ultimi 5 turni: gli uomini di Lopetegui, però, hanno conquistato 4 vittorie ed un pari, gli ospiti 2 successi e 3 pareggi.

Trasferta insidiosa per l’altra squadra di Siviglia, il Betis attuale terza forza del campionato a quota 33, che, dopo due sconfitte consecutive, fa visita al Rayo Vallecano, sorpresa di questo campionato con 30 punti. La formazione di Madrid è stata sconfitta nell’ultimo turno nel derby del Wanda Metropolitano dall’Atletico Madrid (2-0), che ha così salvato momentaneamente il 4° posto.

Proprio l’Atletico Madrid avrà ora l’arduo compito di sfidare il Villarreal (28), reduce da 4 vittorie consecutive. I Colchoners arrivano dalla vittoria in campionato e anche quella semplice in Coppa del Re dove invece il Villarreal ha perso a Gijon. All’andata spettacolare 2-2 tra queste due formazioni. Un altra partita con entrambe a segno paga @1.90 con GOL SI.

Le quote sul campionato di calcio spagnolo

Vediamo le quote SNAI 1X2 col 20° turno e a seguire le quote anteposto.

08-01-2022

14:00 Levante – Maiorca 2,15 3,25 3,40

16:15 Sociedad – Celta 1,85 3,35 4,25

18:30 Granada – Barcellona 4,50 3,75 1,75

21:00 Real Madrid – Valencia 1,35 5,00 8,00

09-01-2022

14:00 Vallecano – Betis 2,50 3,40 2,75

16:15 Siviglia – Getafe 1,55 3,60 6,75

18:30 Alaves – Athletic Bilbao 3,80 3,30 2,00

18:30 Osasuna – Cadiz 1,75 3,25 5,25

21:00 Villarreal – Atletico Madrid 2,75 3,15 2,60

10-01-2022

21:00 Espanyol – Elche 1,85 3,30 4,50

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,12

Siviglia 7,50

Atletico Madrid 20

Barcellona 25

Real Sociedad 125

Betis 125

Villarreal 200

Rayo Vallecano 300

Athletic Bilbao 300

Valencia 400

Espanyol 500

Celta 650

Osasuna 750

Granada 1.000

Maiorca 1.000

Alaves 2.000

Getafe Cf 2.000

Elche 2.000

Cadice 2.500

Levante 3.000

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,85 1,85

Athletic Bilbao Retrocessa S/N 150 1,00

Betis Retrocessa S/N 500 1,00

Cadice Retrocessa S/N 1,35 2,90

Celta Retrocessa S/N 28 1,00

Elche Retrocessa S/N 2,00 1,72

Espanyol Retrocessa S/N 50 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 2,50 1,00

Granada Retrocessa S/N 7,00 1,07

Levante Retrocessa S/N 1,13 4,75

Maiorca Retrocessa S/N 7,00 1,07

Osasuna Retrocessa S/N 18 1,00

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 150 1,00

Real Sociedad Retrocessa S/N 500 1,00

Valencia Retrocessa S/N 125 1,00

Villarreal Retrocessa S/N 500 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,25

Vinicius Junior 12

Depay, Memphis 12

Suarez, Luis 15

Aspas, Iago 20

Moreno, Gerard 25

De Tomas, Ral 33

