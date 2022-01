Pronostici Calcio: ottavi di finale di Coppa del Re e Supercoppa spagnola

Ottavi di finale Coppa del Re. Niente Liga questo fine settimana. In Spagna continuano le coppe nazionali e dopo la Supercoppa è il turno anche della Coppa del Re con gli ottavi di finale.

Ottavi di finale Coppa del Re: le sfide del weekend

Gli ottavi di finale di Coppa del Re prendono il via sabato con il match delle 16:00 tra Maiorca-Espanyol, che si sono già affrontate una volta in stagione con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

Alle 18:30 il Cadice fa visita al Gijon, formazione che milita nella serie B spagnola, esattamente come il Girona, che invece se la vedrà tra le mura amiche con il Rayo Vallecano, una delle sorprese di quest’anno in Liga.

Alle 21:30 il derby di Siviglia in casa del Betis che promette scintille, visto che entrambe le formazioni stanno giocando un campionato di vertice. Nel girone d’andata della Liga, il Siviglia ha vinto il primo derby stagionale imponendosi per 2-0 in trasferta.

Domenica all’ora di pranzo, invece, il Valencia non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi, seppur in trasferta, del Club Deportivo Atlético Baleares, formazione di Palma di Maiorca che milita nel campionato di Primera División RFEF, terza serie spagnola.

Ottavi di finale Coppa del Re: gli scontri del 19 gennaio

Le restanti tre gare, invece, si giocano mercoledì 19 gennaio in contemporanea alle 20:00. Il Barcellona fa visita all’Athletic Bilbao dopo la sconfitta contro il Real in semifinale di Supercoppa. La sfida dell’andata in Liga si è conclusa con il punteggio di 1-1 in casa dei baschi.

Il Real Madrid capolista della Liga, invece, va visita all’Elche già battuto ad ottobre, sempre in trasferta, per 2-1. Chiude il programma la gara tra la Real Sociedad e i campioni di Spagna dell’Atletico Madrid. Seppur a campi invertiti, le formazioni si sono già incontrate in campionato dando vita ad una sfida con gol e spettacolo (2-2).

Quote Coppa del Re e Supercoppa spagnola

Vediamo le quote 1X2 per il prossimo turno di Coppa del Re ma domenica si gioca anche la finale della Supercoppa spagnola che favorisce il Real Madrid che ha superato il Barcellona in semifinale e ora si trova contro il sorprendente Athletic Bilbao che ha eliminato i Colchoneros.

COPPA DEL RE 15-01-2022

16:00 Maiorca – Espanyol 2,60 2,90 2,80

18:30 Girona – Vallecano 2,50 3,15 2,65

18:30 Sporting Gijon – Cadiz 2,30 2,95 3,15

21:30 Betis – Siviglia 2,45 3,15 2,75

COPPA DEL RE 16-01-2022

12:00 A Baleares – Valencia 4,75 3,65 1,65

COPPA DEL RE 19-01-2022

21:30 Athletic Bilbao – Barcellona 3,10 3,15 2,20

Elche – Real Madrid 5,75 3,90 1,53

Sociedad – Atletico Madrid 2,95 3,05 2,40

1X2 SUPERCOPPA SPAGNA 16-01-2022

19:30 Real Madrid – Athletic Bilbao 1,70 4,00 4,75

Coppa Del Rey

Real Madrid 3,00

Barcellona 4,50

Atletico Madrid 5,50

Siviglia 7,50

Betis 12

Real Sociedad 12

Athletic Bilbao 20

Valencia 25

Rayo Vallecano 33

Espanyol 50

Cadice 50

Maiorca 75

Sporting Gijon 75

Elche 100

Girona 100

Altro 75

