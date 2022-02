Pronostici Barcellona-Atletico Madrid e partite 23a giornata di Liga

Liga 23a giornata, torna in campo il campionato di calcio spagnolo col turno lungo al via da venerdì e che andrà avanti fino al posticipo del lunedì sera anche se la sfida più attesa è quella di domenica pomeriggio dal Camp Nou con Barcellona – Atletico Madrid.

Liga 23a giornata: le partite del campionato di calcio spagnolo

Con Getafe-Levante si apre la 23a giornata della Liga Spagnola, che si concluderà lunedì 7 febbraio con il posticipo tra Athletic Bilbao-Espanyol.

Sabato alle 21:00 tocca al Siviglia, attualmente secondo in classifica con 46 punti e che non perde da 7 giornate di fila. Una ghiotta occasione per mettere pressione al Real Madrid capolista, che sarà protagonista invece del posticipo domenicale delle 21:00 al Bernabeu contro il Granada (24), che viene da due sconfitte consecutive. I Blancos allenati da Carlo Ancelotti hanno lasciato per strada un po’ di punti negli ultimi 5 turni, visto che hanno ottenuto solo 2 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta.

Match d’alta quota qualche ora prima tra Betis Siviglia-Villarreal, due formazioni in lotta per un posto nelle competizioni europee. Attualmente se la passa meglio il Betis, terzo a quota 40, mentre il Sottomarino Giallo insegue la zona Europa al 7° posto a quota 32, alle spalle della Real Sociedad (34), che invece sarà impegnata in casa del Valencia (29).

Liga 23a giornata: big match Barcellona-Atletico Madrid

Il clou del turno è ovviamente il big match del Camp Nou tra i padroni di casa del Barcellona e i campioni in carica dell’Atletico Madrid. I blaugrana sono in serie positiva in campionato da sei turni, uno score che ha consentito ai catalani di salire al 5° posto, a -1 dai Colchoneros (2 vittorie ed un pareggio negli ultimi tre turni, arrivati dopo 4 sconfitte consecutive).

All’andata, la sfida del Wanda Metropolitano si è conclusa con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Lemar e Suarez. In totale, i precedenti tra i due club sono 213 e le statistiche pendono dalla parte dei blaugrana con 96 vittorie, 50 pareggi e 66 successi dell’Atletico Madrid.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

04-02-2022

21:00 Getafe – Levante 2,00 3,10 4,25

05-02-2022

14:00 Elche – Alaves 2,40 3,10 3,10

16:15 Maiorca – Cadiz 1,80 3,40 4,75

18:30 Celta – Vallecano 2,00 3,20 4,00

21:00 Osasuna – Siviglia 3,50 3,10 2,20

06-02-2022

14:00 Valencia – Sociedad 2,75 3,20 2,55

16:15 Barcellona – Atletico Madrid 2,30 3,30 3,05

18:30 Betis – Villarreal 2,35 3,45 2,85

21:00 Real Madrid – Granada 1,23 6,00 11

07-02-2022

21:00 Athletic Bilbao – Espanyol 1,60 3,80 5,75

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,10

Siviglia 10

Atletico Madrid 25

Barcellona 40

Betis 67

Real Sociedad 100

Villarreal 250

Rayo Vallecano 500

Athletic Bilbao 500

Valencia 750

Espanyol 1.000

Celta 2.000

Osasuna 2.500

Granada 3.000

Getafe Cf 4.000

Maiorca 4.000

Cadice 4.000

Levante 4.000

Elche 4.000

Alaves 4.000

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,40

Atletico Madrid 3,25

Betis 10

Real Sociedad 33

Villarreal 50

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,40 2,75

Athletic Bilbao Retrocessa S/N 250 1,00

Cadice Retrocessa S/N 1,33 3,00

Celta Retrocessa S/N 50 1,00

Elche Retrocessa S/N 4,00 1,20

Espanyol Retrocessa S/N 33 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 4,00 1,20

Granada Retrocessa S/N 5,00 1,13

Levante Retrocessa S/N 1,12 5,25

Maiorca Retrocessa S/N 3,50 1,25

Osasuna Retrocessa S/N 40 1,00

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 150 1,00

Valencia Retrocessa S/N 100 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,10

Vinicius Junior 15

Aspas, Iago 30

De Tomas, Ral 40

Correa, Angel 40

