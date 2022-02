Scommesse Villarreal-Real Madrid e partite 24a giornata di Liga

Liga 24a giornata da venerdì con l’anticipo Siviglia-Elche e fino al posticipo di lunedì sera, Maiorca-Athletic Bilbao. Nel weekend il resto delle partite compreso il big match Villarreal-Real Madrid.

Liga 24a giornata: anticipo e partite del sabato

Archiviate le semifinali di andata di Copa del Rey (2-1 del Betis in casa del Rayo Vallecano e 1-1 tra Athletic Bilbao e Valencia), torna in scena la Liga Spagnola. Si parte subito con una big in campo: questa sera il Siviglia, secondo in classifica con 47 punti, proverà a superare la ‘pareggite’ (3 pari consecutivi negli ultimi 3 turni) ospitando l’Elche, formazione che sta vivendo un buon periodo di forma (3 vittorie e 2 pari negli ultimi 5 turni).

La capolista Real Madrid scenderà in campo sabato alle 16:15 in casa del Villarreal, che si è iscritto alla corsa Champions dopo le ultime 2 vittorie consecutive.

L’Atletico Madrid campione in carica, che precede il “sottomarino giallo” di una lunghezza, ospita invece il Getafe dopo aver perso lo scontro diretto contro il Barcellona (4° a quota 38).

Liga 24a giornata: le partite di domenica e il posticipo

A proposito di Barcellona, Xavi e i suoi saranno chiamati a difendere la propria piazza nel derby di domenica sera contro l’Espanyol, che non vince da 4 turni (tre sconfitte e un pareggio) e che ha già fatto sudare i blaugrana all’andata (1-0 al Camp Nou).

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera Maiorca-Athletic Bilbao. Baschi favoriti anche se in trasferta, non hanno mai perso negli ultimi 9 scontri diretti col Maiorca con 7 vittorie e 2 pareggi, compreso il 2-0 dell’andata. Valutate gli ospiti @2.30 di quota.

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno di Liga e a seguire le principali quote antepost aggiornate.

11-02-2022

Siviglia – Elche 1,45 4,00 7,75

12-02-2022

Cadiz – Celta 3,85 3,25 2,00

Villarreal – Real Madrid 2,55 3,40 2,65

Vallecano – Osasuna 2,15 3,10 3,55

Atletico Madrid – Getafe 1,40 4,25 9,00

13-02-2022

Alaves – Valencia 2,80 3,20 2,55

Levante – Betis 3,30 3,65 2,05

Sociedad – Granada 1,37 4,75 8,25

Espanyol – Barcellona 4,50 3,80 1,73

14-02-2022

Maiorca – Athletic Bilbao 3,25 3,05 2,30

Vincente LaLiga

Real Madrid 1,10

Siviglia 9,00

Barcellona 30

Atletico Madrid 35

Betis 150

Real Sociedad 150

Villarreal 250

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,40

Atletico Madrid 3,00

Betis 15

Real Sociedad 33

Villarreal 33

Athletic Bilbao 75

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,22 3,75

Cadice Retrocessa S/N 1,20 4,00

Elche Retrocessa S/N 7,00 1,06

Espanyol Retrocessa S/N 25 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 8,00 1,04

Granada Retrocessa S/N 5,50 1,11

Levante Retrocessa S/N 1,06 7,00

Maiorca Retrocessa S/N 5,00 1,12

Osasuna Retrocessa S/N 40 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,10

Vinicius Junior 15

Aspas, Iago 30

Correa, Angel 40

De Tomas, Ral 40

Depay, Memphis 50

Suarez, Luis 50

Moreno, Gerard 50

