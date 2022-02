Pronostici Liga: le scommesse sulla 25a giornata del campionato di calcio spagnolo

Liga 25a giornata, vediamo cosa ci attende per il campionato di calcio spagnolo di questo fine settimana con Athletic Bilbao-Real Sociedad tra le sfide più interessanti in un turno che si prolungherà fino a lunedì col posticipo Celta-Levante.

Liga 25a giornata: le sfide del fine settimana

L’anticipo di venerdì tra Elche-Rayo Vallecano apre la 25a giornata della Liga Spagnola con gli ospiti leggermente favoriti in trasferta dopo il 2-1 dell’andata in casa e il 2-0 (sempre in casa) anche in Coppa del Re.

Sabato fari puntati alle 14:00 sul Villarreal, prossimo avversario della Juventus, che si è portato a -3 dalla zona Champions e tenterà l’aggancio in casa del Granada.

Alle 16:15 invece tocca ai campioni in carica dell’Atletico Madrid, che hanno agganciato nell’ultimo turno il Barcellona a quota 39: Simeone e i suoi pregustano 3 punti che possono valere la Champions contro il Levante fanalino di coda (tre sconfitte di fila), ma che i Colchoneros non battono dal giugno 2020 (2 pareggi e una sconfitta dopo quel giorno). I blaugrana, dal canto loro, saranno impegnati nella difficile trasferta in casa del Valencia, che però non ha mai vinto negli ultimi 5 turni (3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Real Madrid (54) capolista, invece, proverà a tenere distante il Siviglia ospitando l’Alaves sabato sera: nell’ultimo turno i Blancos hanno maturato il 2° pareggio degli ultimi 3 turni, consentendo agli uomini di Lopetegui di portarsi a -4. La prossima avversaria degli andalusi sarà l’Espanyol, che non vince contro il Siviglia dal gennaio del 2017: da lì in poi 5 sconfitte e due pareggi per i catalani.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

18-02-2022

Elche – Vallecano 3,05 2,85 2,65

19-02-2022

Granada – Villarreal 4,00 3,40 1,95

Osasuna – Atletico Madrid 3,70 3,20 2,10

Cadiz – Getafe 3,15 2,90 2,55

Real Madrid – Alaves 1,20 6,75 14

20-02-2022

Espanyol – Siviglia 3,45 3,20 2,20

Valencia – Barcellona 3,55 3,60 2,00

Betis – Maiorca 1,55 4,00 6,00

Athletic Bilbao – Sociedad 2,45 2,75 3,45

21-02-2022

Celta – Levante 1,65 4,00 5,00

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,15

Siviglia 6,50

Barcellona 25

Atletico Madrid 33

Betis 100

Real Sociedad 150

Villarreal 250

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,40

Atletico Madrid 3,50

Betis 15

Real Sociedad 25

Villarreal 40

Athletic Bilbao 67

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,40 1,50

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,75 1,95

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,45 2,55

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,40 2,65

Cadice Retrocessa S/N 1,16 4,50

Elche Retrocessa S/N 7,00 1,06

Espanyol Retrocessa S/N 25 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 7,00 1,06

Granada Retrocessa S/N 4,75 1,15

Levante Retrocessa S/N 1,05 7,50

Maiorca Retrocessa S/N 8,00 1,04

Osasuna Retrocessa S/N 75 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,10

De Tomas, Ral 15

Vinicius Junior 15

Aspas, Iago 30

Depay, Memphis 50

Suarez, Luis 50

Correa, Angel 50

Moreno, Gerard 50

