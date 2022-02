Pronostici Liga: le scommesse sulla 26a giornata con Barcellona-Athletic Bilbao

Liga 26a giornata al via da venerdì con Levante-Elche. Il campionato spagnolo continua nel weekend e fino al posticipo di lunedì sera, Granada-Cadice.

Liga 26a giornata: anticipo del venerdì e sfide del sabato

Levante-Elche apre la 26a giornata della Liga, che però entra nel vivo sabato con almeno due sfide di cartello.

Il Real Madrid capolista, che nell’ultimo turno ha aumentato a +6 il vantaggio sul Siviglia, sarà impegnato nel derby in casa del Rayo Vallecano, precipitato in 11ª posizione dopo 4 sconfitte consecutive. All’andata, vittoria per 2-1 dei Blancos, che hanno collezionato il 9° successo negli ultimi 10 derby (l’unica vittoria del Rayo nel 2019).

L’Atletico Madrid campione in carica, invece, ospita il Celta Vigo con l’obiettivo di scavalcare il Barcellona al 4° posto (attualmente le due compagini sono a pari punti, 42). Gli uomini di Coudet, però, sono una delle formazioni più in forma del momento (non perdono da 5 turni).

Liga 26a giornata: le partite di domenica e il posticipo Granada-Cadice

Domenica il Siviglia di Lopetegui proverà a rimanere attaccato al treno per il titolo ospitando nel derby il Betis di Pellegrini, che si trova 3° a -5 dai cugini e che negli ultimi 5 turni ha vinto 4 volte.

Il Barcellona, invece, dovrà rispondere dalle mura amiche ospitando l’Athletic Bilbao, altra formazione che sta facendo molto bene (37 punti e uno score di 3 vittorie, un pari e una sconfitta negli ultimi 5 turni).

A chiudere il turno ci sarà il posticipo di lunedì sera dal Estadio Nuevo Los Cármenes con Granada-Cadice, due formazioni in difficolt. I padroni di casa arrivano da 5 sconfitte e sono a 24 punti, 4 sopra proprio al Cadice in questa sfida salvezza, uno scontro diretto molto importante al quale gli ospiti si presentano meglio dopo 2 pareggi. All’andata è finita 1-1, 5° under di fila tra queste due formazioni. Un altro UNDER 2.5 si gioca @1.65 di quota su EUROBET.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno su SNAI e a seguire le quote antepost aggiornate.

25-02-2022

21:00 Levante – Elche 2,15 3,20 3,60

26-02-2022

14:00 Maiorca – Valencia 2,45 3,10 3,10

16:15 Getafe – Alaves 1,95 3,05 4,75

18:30 Vallecano – Real Madrid 5,00 4,00 1,65

21:00 Atletico Madrid – Celta 1,60 3,80 5,75

27-02-2022

14:00 Villarreal – Espanyol 1,50 4,25 6,75

16:15 Siviglia – Betis 2,20 3,15 3,55

18:30 Sociedad – Osasuna 1,85 3,35 4,75

21:00 Barcellona – Athletic Bilbao 1,60 4,00 5,75

28-02-2022

21:00 Granada – Cadiz 2,00 3,30 4,00

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,08

Siviglia 10

Barcellona 33

Atletico Madrid 40

Betis 100

Real Sociedad 250

Villarreal 300

Athletic Bilbao 500

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,40

Atletico Madrid 3,50

Betis 12

Villarreal 30

Real Sociedad 33

Athletic Bilbao 67

Celta 250

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,40 1,50

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,75 1,95

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,35 2,95

Cadice Retrocessa S/N 1,12 5,25

Elche Retrocessa S/N 10 1,00

Espanyol Retrocessa S/N 25 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 7,50 1,05

Granada Retrocessa S/N 4,75 1,15

Levante Retrocessa S/N 1,05 7,50

Maiorca Retrocessa S/N 6,50 1,08

Osasuna Retrocessa S/N 75 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,10

Vinicius Junior 15

De Tomas, Ral 25

Suarez, Luis 33

Aspas, Iago 33

Depay, Memphis 50

Correa, Angel 50

Moreno, Gerard 50

