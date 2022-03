Pronostici Liga: le scommesse sulla 28a giornata del campionato spagnolo dal 11 al 14 marzo

Liga 28a giornata, già da venerdì con l’anticipo Atletico Madrid-Cadice che apre il prossimo turno del campionato di calcio spagnolo che andrà avanti fino al posticipo di lunedì sera con Maiorca-Real Madrid.

Liga 28a giornata: le partite del fine settimana

La 28a giornata de La Liga si apre venerdì sera con i campioni dell’Atletico Madrid, reduci da tre vittorie di fila, a caccia del poker contro il Cadice, terzultimo ma imbattuto da 4 turni. I Colchoneros in casa non dovrebbero avere problemi a vincere e lo vediamo anche dalla quota bassa @1.30.

Il Barcellona, a 48 punti come i Colchoneros, scenderà in campo contro l’Osasuna domenica con l’obiettivo di consolidare il 3° posto dopo ben 11 risultati utili consecutivi. Anche qui padroni di casa nettamente favoriti intorno @1.30 per la vittoria.

Impegno sulla carta favorevole per il Siviglia (secondo con 55 punti) e impegnato in casa del Rayo Vallecano, formazione in caduta libera e reduce da 6 ko di fila in Liga e che ha perso gli ultimi 3 precedenti col Siviglia con 12 gol incassati.

Il Real Madrid capolista (63 punti), chiude il turno spagnolo facendo visita al Maiorca già battuto all’andata per 6-1. Il bis dei Blancos è quotato basso sotto @1.60 nonostante la trasferta e nonostante le forze psico fisiche spese nell’importante passaggio del turno di Champions contro il PSG.

11-03-2022

Atletico Madrid – Cadiz 1,35 4,75 10

12-03-2022

Levante – Espanyol 2,25 3,35 3,05

Granada – Elche 2,25 3,15 3,30

Villarreal – Celta 1,65 4,00 4,75

Getafe – Valencia 2,35 3,05 3,25

13-03-2022

Vallecano – Siviglia 3,25 3,05 2,30

Betis – Athletic Bilbao 2,30 3,15 3,15

Sociedad – Alaves 1,48 4,00 7,00

Barcellona – Osasuna 1,32 5,00 8,75

14-03-2022

Maiorca – Real Madrid 5,75 4,25 1,55

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,03

Siviglia 20

Barcellona 30

Atletico Madrid 40

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,45

Atletico Madrid 2,65

Betis 20

Real Sociedad 33

Villarreal 40

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,60 1,42

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,72 2,00

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,60 2,20

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,45 2,50

Cadice Retrocessa S/N 1,25 3,50

Elche Retrocessa S/N 10 1,00

Espanyol Retrocessa S/N 40 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 7,50 1,05

Granada Retrocessa S/N 3,50 1,25

Levante Retrocessa S/N 1,07 6,50

Maiorca Retrocessa S/N 3,50 1,25

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 40 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,03

Vinicius Junior 25

Aspas, Iago 33

De Tomas, Ral 33

