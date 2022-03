Scommesse Liga: torna il Clasico spagnolo Real Madrid-Barcellona

Liga 29a giornata, è il turno del Clasico Real Madrid-Barcellona per quanto riguarda il campionato di calcio spagnolo. Andiamo a vedere analisi, quote e consigli per le scommesse su La Liga.

Liga 29a giornata: le partite del fine settimana

La 29a giornata della Liga si apre questa sera alle ore 21:00 con la sfida tra l’Athletic Bilbao, che con 40 punti è in una situazione tranquilla di classifica, e il Getafe, che con 28 punti si trova solamente a +4 dalla zona retrocessione.

L’Atletico Madrid, reduce da 4 vittorie consecutive in Liga e dal passaggio del turno contro il Manchester United in Champions League, deve vincere in casa del Rayo Vallecano, per non rischiare il sorpasso del Betis, che domenica, alle 16:15, giocherà sul campo del Celta Vigo.

Il Villarreal, galvanizzato dal clamoroso 0-3 di Torino, ha bisogno di 3 punti contro il Cadice per poter continuare a sperare di raggiungere un posto in Europa.

Liga 29a giornata: Clasico Real Madrid-Barcellona

Il match clou della giornata numero 29 della Liga è certamente quello che si disputerà domenica sera allo Stadio Santiago Bernabeu e che vedrà affrontarsi Real Madrid-Barcellona. La squadra di Ancelotti, capolista, è reduce da 4 vittorie consecutive nella Liga e dalla straordinaria rimonta casalinga contro il PSG, che gli ha permesso di accedere ai quarti di finale di Champions League.

Il Barcellona, rivitalizzato da Xavi e dal mercato di gennaio, si trova ora al terzo posto, grazie a un cammino che gli ha consentito di ottenere 12 punti negli ultimi 4 incontri, oltre al passaggio del turno in Europa League, merito del successo per 1-2 contro il Galatasaray.

Nel match d’andata trionfo per 1-2 dei Blancos, con le reti di Alaba e Lucas (unica rete del Barcellona di Aguero al minuto 97). Le squadre si sono affrontate anche lo scorso gennaio in coppa, col 3-2 ancora dei Blancos e ancora con una partita ad alto punteggio. Si è trattato infatti del 4° Clasico consecutivo con molte reti. Un altro OVER 2.5 @1.66 paga però pochino e la quota è in calo, come lo è il Gol SI sceso sotto @1.60.

Tutte le quote del campionato di calcio spagnolo

18-03-2022

Athletic Bilbao – Getafe 1,77 3,20 5,50

19-03-2022

14:00 Alaves – Granada 2,00 3,20 3,85

16:15 Elche – Valencia 2,65 3,10 2,75

18:30 Osasuna – Levante 1,87 3,45 4,25

21:00 Vallecano – Atletico Madrid 3,85 3,30 2,00

20-03-2022

14:00 Espanyol – Maiorca 2,10 3,35 3,50

16:15 Cadiz – Villarreal 4,50 3,50 1,80

16:15 Celta – Betis 2,20 3,35 3,20

18:30 Siviglia – Sociedad 2,10 3,15 3,75

21:00 Real Madrid – Barcellona 2,15 3,55 3,20

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,02

Siviglia 25

Barcellona 25

Atletico Madrid 33

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,57

Atletico Madrid 2,25

Betis 20

Real Sociedad 33

Villarreal 40

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,55 1,45

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,70 2,05

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,60 2,20

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,50 2,40

Cadice Retrocessa S/N 1,25 3,50

Elche Retrocessa S/N 33 1,00

Espanyol Retrocessa S/N 67 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 7,50 1,05

Granada Retrocessa S/N 2,50 1,47

Levante Retrocessa S/N 1,07 6,50

Maiorca Retrocessa S/N 3,25 1,28

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 67 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,01

Vinicius Junior 25

De Tomas, Ral 33

Aspas, Iago 33

Suarez, Luis 75

Depay, Memphis 75

Correa, Angel 75

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!