Pronostici Liga Spagnola: 30a giornata col big match Barcellona-Siviglia

Liga 30 giornata, nel fine settimana si gioca in Spagna. Riflettori puntati sul big match Barcellona-Siviglia che si giocano il secondo posto visto che il Real Madrid rimane ampiamente al comando.

Liga 30 giornata: gli anticipi di sabato

La giornata numero 30 della Liga si apre sabato, alle ore 14:00, con la sfida salvezza tra Getafe-Maiorca, separate da soli 3 punti (29 Getafe, 26 Maiorca). Entrambe arrivano da un momento estremamente negativo, con i padroni di casa che non vincono da 6 partite (4 pareggi e 2 sconfitte) e gli ospiti addirittura reduci da 6 sconfitte consecutive, nelle quali hanno subito 13 reti.

Il Real Madrid sfida il Celta Vigo alle ore 18:30: i Blancos non temono di poter perdere la Liga, visto il divario di 9 punti dal Siviglia, ma vogliono immediatamente riscattare lo 0-4 subito al Bernabeu contro i rivali storici del Barcellona.

L’Atletico Madrid, che vuole mantenere alla giusta distanza il Betis, per non rischiare di non partecipare alla prossima Champions League, ospita l’Alaves, penultima in classifica, domani alle ore 21:00. Gli uomini del Cholo, galvanizzati dal passaggio ai quarti di finale di Champions. Proprio il Betis non ha alcuna intenzione di mollare, e domenica, alle ore 16:15, ospita l’Osasuna, che si trova a metà classifica e senza più alcuna particolare ambizione. Gli uomini di Pellegrini, però, non possono permettersi passi falsi: alle loro spalle, a due soli punti di distanza, c’è la Real Sociedad, che lunedì sera ospita l’Espanyol chiudendo il 30° turno della Liga nel posticipo.

Liga 30 giornata: big match Barcellona-Siviglia

Il match clou della 30a giornata della Liga è rappresentato dalla sfida del Camp Nou tra Barcellona-Siviglia che, con il Real Madrid in fuga, si giocano il raggiungimento del secondo posto. Le due squadre, separate da tre punti (Siviglia 57, Barcellona 54, ma i blaugrana hanno una partita in meno), arrivano a questa sfida in una condizione di forma diversa.

L’arrivo in panchina di Xavi e gli acquisti di gennaio hanno infatti risollevato i catalani, che nella Liga hanno ottenuto 15 punti nelle ultime 5 partite, strapazzando il Real Madrid per 0-4 lo scorso 20 marzo. Tutt’altra sorte per gli uomini di Lopetegui, che arrivano a questo big match dopo 3 pareggi consecutivi (contro Alaves, Vallecano e Real Sociedad), nei quali hanno messo a segno una sola rete.

All’andata è finita 1-1 e 5 degli ultimi 6 precedenti (tutte le competizioni) tra Barcellona e Siviglia si sono chiusi con meno di tre gol totali. UNDER 2,5 si gioca oltre la pari @2.05.

Tutte le quote su LaLiga Spagnola

02-04-2022

14:00 Getafe – Maiorca 2,20 2,90 3,80

16:15 Levante – Villarreal 3,65 3,60 1,95

18:30 Celta – Real Madrid 3,85 3,50 1,92

21:00 Atletico Madrid – Alaves 1,35 4,50 9,25

03-04-2022

14:00 Athletic Bilbao – Elche 1,45 4,25 7,00

16:15 Betis – Osasuna 1,95 3,35 4,00

18:30 Granada – Vallecano 2,60 3,05 2,85

18:30 Valencia – Cadiz 1,87 3,25 4,50

21:00 Barcellona – Siviglia 1,45 4,50 6,50

04-04-2022

21:00 Sociedad – Espanyol 1,60 3,90 5,50

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,03

Barcellona 15

Siviglia 25

Atletico Madrid 50

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Atletico Madrid 1,80

Siviglia 2,00

Betis 25

Real Sociedad 50

Villarreal 100

Athletic Bilbao 500

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,25 3,50

Cadice Retrocessa S/N 1,50 2,40

Elche Retrocessa S/N 20 1,00

Espanyol Retrocessa S/N 250 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 8,50 1,03

Granada Retrocessa S/N 4,25 1,18

Maiorca Retrocessa S/N 2,25 1,55

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 67 1,00

