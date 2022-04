Pronostici Liga Spagnola 31a giornata, nel fine settimana si torna in campo con LaLiga e tutte le big hanno sfide dove sono nettamente favorite sulla carta. Il turno si chiuderà col posticipo di lunedì, Vallecano-Valencia.

Pronostici Liga Spagnola 31a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

La 31a giornata della Liga parte venerdì sera, alle ore 21:00, con la sfida tra Siviglia-Granada. I padroni di casa devono difendere il quarto posto dal pericolo Betis, ora a -4. Il recente cammino degli uomini di Lopetegui, però, è tutt’altro che confortante: nelle ultime 5 partite, infatti, hanno ottenuto solamente 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Gli ospiti, invece, sono solo a +3 dalla zona retrocessione, ma i 4 punti conquistati negli ultimi due incontri fanno ben sperare.

Sabato l’Atletico Madrid sarà ospite del Maiorca: gli uomini di Simeone, che sono usciti sconfitti per 1-0 dalla trasferta inglese di Champions, vincono da 6 partite consecutive nella Liga e sono a pari punti con Siviglia e Barcellona (57). I catalani, però, hanno ancora una partita da recupere e in questo momento sembrano essere i favoriti per il secondo posto.

Alle 21:00 scende in campo il Real Madrid che ospita il Getafe: i Blancos, che con il successo per 1-3 in casa del Chelsea hanno ipotecato il passaggio alle semifinali di Champions League, sono ormai a un passo dalla conquista della Liga, come dimostra il +12 dalle diretta inseguitrici. Impegno complicato, dunque, per il Getafe, che a +6 dalla zona retrocessione rischia ancora di essere risucchiato nelle zone pericolose della classifica.

Pronostici Liga Spagnola 31a giornata: le partite di domenica e il posticipo del lunedì

Domenica sera, alle 21:00, è il turno del Barcellona, che in casa del Levante vuole proseguire la sua striscia di vittorie in campionato, che prosegue da 6 giornate. I padroni di casa, al penultimo posto con 22 punti ma reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Villarreal, sanno di non poter interpretare il ruolo di vittima sacrificale se vogliono ancora continuare a mantenere viva una piccola speranza di salvezza.

Lunedì si chiude con Vallecano-Valencia, due formazioni di centro classifica che non hanno molto da chiedere, col Valencia che sembra aver perso il treno europeo. All’andata è finita 1-1, anche per questa sfida di ritorno consigliamo GOL SI @1.95.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

QUOTE 1X2

Siviglia – Granada 1,47 4,25 7,25

Cadiz – Betis 3,35 3,15 2,25

Maiorca – Atletico Madrid 4,25 3,20 1,95

Villarreal – Athletic Bilbao 2,30 3,25 3,10

Real Madrid – Getafe 1,37 4,50 8,50

Osasuna – Alaves 1,92 3,20 4,25

Espanyol – Celta 2,75 3,05 2,65

Elche – Sociedad 3,75 3,35 2,00

Levante – Barcellona 6,25 5,00 1,42

Vallecano – Valencia 2,20 3,20 3,35

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,03

Barcellona 15

Atletico Madrid 50

Siviglia 50

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Atletico Madrid 1,50

Siviglia 2,50

Betis 25

Real Sociedad 50

Villarreal 100

Athletic Bilbao 500

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,50 1,45

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,60 2,20

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,65 2,10

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,15 4,00

Cadice Retrocessa S/N 1,60 2,10

Elche Retrocessa S/N 15 1,00

Espanyol Retrocessa S/N 200 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 10 1,00

Granada Retrocessa S/N 4,00 1,20

Levante Retrocessa S/N 1,07 6,50

Maiorca Retrocessa S/N 1,85 1,85

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 67 1,00

