Pronostici Liga 33a giornata, ci attende un lungo turno del campionato di calcio spagnolo al via già da venerdì con l’anticipo Real Sociedad-Betis. Si continua nel weekend col grosso delle partite, tra cui il big match Siviglia-Real Madrid, mentre lunedì sera tocca a Barcellona-Cadice chiudere la giornata de LaLiga.

Pronostici Liga 33a giornata: le sfide più interessanti

La giornata numero 32 della Liga si apre già domani sera, con la sfida tra Real Sociedad-Betis, scontro diretto per le zone nobili della classifica, con i padroni di casa al sesto posto con 54 punti, a due sole lunghezze di distacco dagli ospiti. Entrambe inseguono l’Atletico Madrid (a 57 punti), per poter agguantare l’ultimo posto a disposizione per accedere alla prossima Champions League.

Proprio l’Atletico Madrid scende in campo domenica in casa contro un Celta Vigo a metà classifica e reduce da un solo punto conquistato negli ultimi 4 incontri. I Colchoneros, però, si presentano a questa sfida dopo l’amara eliminazione dalla UCL per mano del Manchester City, arrivata dopo aver terminato il quarto di finale di ritorno sul punteggio di 0-0. Anche in campionato l’Atletico deve risollevarsi subito, dopo la brutta sconfitta esterna per 1-0 della scorsa settimana contro il Maiorca.

Big match Siviglia-Real Madrid

Il Siviglia, terzo in classifica, a pari punti con il Barcellona, affronta in casa la capolista Real Madrid, che vuole chiudere il prima possibile il discorso Liga per concentrarsi esclusivamente sulla coppa dalle grandi orecchie. I padroni di casa, che nelle ultime 5 partite hanno ottenuto solamente 6 punti (1 vittoria, 1 sconfitta, 3 pareggi), non vogliono però mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Real non ha mai perso nelle ultime 6 sfide contro il Siviglia, e le 2 più recenti hanno vinto entrambe le squadre andare a segno. Stessa cosa in 3 delle ultime 4 sfide tra queste due formazioni che hanno dato vita a partite da Gol/Gol. Consigliamo anche questa volta il GOL SI @1.80.

Pronostici Liga 33a giornata: Barcellona-Cadice, posticipo del lunedì

Chiude il turno di Liga la sfida di lunedì sera, alle ore 21:00, con Barcellona-Cadice al Camp Nou. Un Cadice che, con 28 punti, deve cercare l’impresa per restare agganciato al treno salvezza, composto principalmente da Maiorca e Granada.

Davanti a sé, però, trova un Barcellona che vince da 7 partite consecutive in campionato ed è definitivamente rigenerato dalla cura Xavi.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

Quote 1X2

Sociedad – Betis 2,10 3,40 3,40

Elche – Maiorca 2,65 2,95 2,85

Alaves – Vallecano 2,65 3,05 2,75

Valencia – Osasuna 2,10 3,15 3,60

Getafe – Villarreal 3,05 3,05 2,45

Granada – Levante 2,40 3,45 2,80

Atletico Madrid – Espanyol 1,42 4,50 7,50

Athletic Bilbao – Celta 1,83 3,45 4,50

Siviglia – Real Madrid 2,85 3,25 2,45

Barcellona – Cadiz 1,20 6,50 13

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,02

Barcellona 15

Siviglia 100

Atletico Madrid 250

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,65

Atletico Madrid 2,25

Betis 20

Real Sociedad 25

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Espanyol Barcelona – Ca Osasuna 2,40 1,50

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,33 3,00

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,65 2,10

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,12 5,00

Cadice Retrocessa S/N 1,55 2,50

Elche Retrocessa S/N 15 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 20 1,00

Granada Retrocessa S/N 3,75 1,22

Levante Retrocessa S/N 1,05 7,00

Maiorca Retrocessa S/N 3,50 1,25

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 100 1,00

