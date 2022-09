Pronostici Liga 5a giornata, dal 9 al 12 settembre si gioca un lungo turno spezzatino del campionato di calcio spagnolo, aperto venerdì sera dall’anticipo Girona-Valladolid, e chiuso lunedì sera dal posticipo Almeira-Osasuna. In mezzo la FREE PICK su Betis-Villarreal in campo domenica sera.

Pronostici Liga 5a giornata: le sfide da non perdere

La quinta giornata della Liga spagnola si apre venerdì alle ore 21:00, con la sfida tra Girona-Valladolid: entrambe le squadre hanno fin qui raccolto 4 punti. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno contro il Maiorca (1-1), mentre gli ospiti si presentano a questa sfida dopo aver vinto in casa contro l’Almeria (1-0).

Il Barcellona, secondo in classifica con 10 punti (3 vittorie e un pareggio, all’esordio contro il Vallecano) e galvanizzato dal netto 5-1 rifilato al Viktoria Plzen in Champions League, è ospite sabato, alle 18:30, del Cadice, fanalino di coda del campionato e unica squadra ancora a zero punti e con nessuna rete segnata.

La capolista Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno dopo 4 giornate e miglior attacco della Liga (insieme al Barcellona), ospita un Maiorca molto altalenante in questo inizio di stagione (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Gli uomini di Carlo Ancelotti si presentano a questa sfida forti del netto 0-3 ottenuto nella prima giornata del girone di Champions League, in casa del Celtic, ma privi dell’infortunato Benzema, che in terra scozzese ha lasciato il campo anzitempo a causa di una lesione al muscolo semitendinoso e un sovraccarico al quadricipite, entrambi della coscia destra, che lo terranno lontano dai campi per qualche settimana.

Pronostici Liga 5a giornata: FREE PICK Betis-Villarreal, sfida tra le sorprese di inizio stagione

Occhi puntati sulla sfida tra Betis-Villarreal, rivelazioni di questo inizio di stagione, rispettivamente a 9 e 10 punti. Se gli ospiti sono reduci da un netto 4-0 ai danni dell’Elche, lo stesso non si può dire per i padroni di casa, che nell’ultimo turno di Liga hanno perso 2-1 contro il Real Madrid, andando incontro alla prima sconfitta stagionale.

La forza di entrambe le squadre è nella difesa. Il Sottomarino giallo non ha ancora subito un singolo gol in questo campionato, e il Betis ha al passivo solo 3 reti. Anche i precedenti sono incoraggianti per chi vuole puntare su poche reti (3 Under negli ultimi 4 confronti diretti), come noi che consigliamo UNDER 2,5 @2.00 come FREE PICK di questo fine settimana di calcio spagnolo.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

